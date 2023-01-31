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永豐銀34名卡戶過年遭盜刷　金管會：列爭議款目前不需繳

▲針對永豐銀行34名信用卡用戶過年期間遭盜刷，金管會說，銀行已列入爭議款項，卡戶目前不需繳款。而永豐銀也表示，將主動協助以爭議帳款處理，卡戶無需繳付遭冒用的款項。（圖／NOWnews資料照）
▲針對永豐銀行34名信用卡用戶過年期間遭盜刷，金管會說，銀行已列入爭議款項，卡戶目前不需繳款。而永豐銀也表示，將主動協助以爭議帳款處理，卡戶無需繳付遭冒用的款項。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

針對春節連假期間，永豐銀行傳出多名信用卡用戶遭盜刷，金管會銀行局今（31）日表示，經清查有34位卡戶被盜刷76筆，交易金額約110萬元，被盜刷部分也已列入爭議款項，卡戶目前不需繳付，不用擔心。永豐銀行也說明，將主動協助以爭議帳款處理，卡戶無需繳付遭冒用的款項，並提醒持卡人，若發現個人信用卡有不明消費款項，應儘速與銀行客服單位聯繫，以進行後續處理。

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銀行局指出，永豐銀初步了解盜刷交易期間發生在1月23日至1月29日，共有34名信用卡用戶遭盜刷，盜刷金額110萬元左右，而且都是國外網路商店交易，主要是買遊戲點數，總計有30家商店被盜刷。

雖然銀行跟特約商店都有導入3D驗證機制（OTP），會寄到持卡人手機或電子信箱，銀行局說，根據永豐銀行初步分析，應該是在客戶在電子郵件搜驗證碼被不法集團所截取資料而遭盜刷，目前銀行還在進一步查證中。

不過，銀行局表示，永豐銀已將相關盜刷款項列為爭議款項，客戶目前是不需繳付盜刷款項，循爭議處理狀況處理。至於為何都集中在永豐銀持卡人被盜刷？銀行局認為，一般驗證碼會發送到手機，只要手機沒掉就沒有問題，但永豐銀會同步傳送到手機及電子信箱，在電子信箱搜尋時被不法集團截取，永豐銀在接獲客戶通知後，也停止傳送驗證碼到持卡人電子信箱。不過，目前金管會沒有接到其他銀行有短期密集被盜刷的通報。

對於信用卡用戶過年期間遭盜刷，永豐銀今日也提出說明，年節期間（約始自1月23日凌晨）同仁經「偽冒預警偵測系統」發現疑似3D交易盜刷，立即聯繫客戶確認非本人交易後，除協助客戶停卡與換卡外，也針對發生盜刷的商店進行控管，以避免盜刷擴大，同時於聯合信用卡中心系統將盜刷交易的IP列入黑名單。

針對這次卡戶遭盜刷的交易，永豐銀行強調，將主動協助以爭議帳款處理，卡戶無需繳付遭冒用的款項。同時，永豐銀也提醒若發現個人信用卡有不明消費款項，應儘速與銀行客服單位聯繫，以進行後續處理，請勿輕易相信不明來歷之電子郵件或簡訊，並謹慎查證所欲連結網址的正確性，避免個人資料外流而導致帳戶或信用卡遭到冒用。

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