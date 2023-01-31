永豐銀34名卡戶過年遭盜刷　金管會：列爭議款目前不需繳

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雖然銀行跟特約商店都有導入3D驗證機制（OTP），會寄到持卡人手機或電子信箱，銀行局說，根據永豐銀行初步分析，應該是在客戶在電子郵件搜驗證碼被不法集團所截取資料而遭盜刷，目前銀行還在進一步查證中。
不過，銀行局表示，永豐銀已將相關盜刷款項列為爭議款項，客戶目前是不需繳付盜刷款項，循爭議處理狀況處理。至於為何都集中在永豐銀持卡人被盜刷？銀行局認為，一般驗證碼會發送到手機，只要手機沒掉就沒有問題，但永豐銀會同步傳送到手機及電子信箱，在電子信箱搜尋時被不法集團截取，永豐銀在接獲客戶通知後，也停止傳送驗證碼到持卡人電子信箱。不過，目前金管會沒有接到其他銀行有短期密集被盜刷的通報。
對於信用卡用戶過年期間遭盜刷，永豐銀今日也提出說明，年節期間（約始自1月23日凌晨）同仁經「偽冒預警偵測系統」發現疑似3D交易盜刷，立即聯繫客戶確認非本人交易後，除協助客戶停卡與換卡外，也針對發生盜刷的商店進行控管，以避免盜刷擴大，同時於聯合信用卡中心系統將盜刷交易的IP列入黑名單。
針對這次卡戶遭盜刷的交易，永豐銀行強調，將主動協助以爭議帳款處理，卡戶無需繳付遭冒用的款項。同時，永豐銀也提醒若發現個人信用卡有不明消費款項，應儘速與銀行客服單位聯繫，以進行後續處理，請勿輕易相信不明來歷之電子郵件或簡訊，並謹慎查證所欲連結網址的正確性，避免個人資料外流而導致帳戶或信用卡遭到冒用。