本土確診破3萬例　本周宣布室內口罩鬆綁不變！措施將與韓國類似

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本土+32,023 王必勝曝主因為「遞延通報」指揮中心表示，今日新增之32,023例本土病例，為14,536例男性、17,472例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為119例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月14日至今年1月30日。
指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月16日至今（2023）年1月27日，死亡日期介於今年1月18日至1月28日。
春節連假後確診數持續上升，今日確診數更突破3萬。王必勝表示，最主要的原因是連假十天遞延通報的問題，現在看來反彈是一定會有的，而反彈會多大、時間會持續多長將是未來觀察的重點。
不過，指揮中心評估反彈持續時間應該不會太長，高點應該也不會太高，後續指揮中心將會持續觀察下去。
室內口罩鬆綁維持本週宣布 方向與韓國類似日前，王必勝曾透漏室內口罩鬆綁將在本週宣布，今日，王必勝在臨時記者會中進一步表示，由於室內口罩鬆綁將會影響到許多部會，包括學校（教育部）、移工（勞動部）、大眾運輸（交通部）等等，稍後行政院正副院長將召開會議討論，實施的日期、相關細節經過討論定案後會再公布。
對於口罩第二階段的放寬方向，王必勝表示，將會與韓國的室內口罩鬆綁政策類似，會規定強制佩戴口罩的場所，以及建議配戴口罩的場合或狀況，至於其他場所則是由民眾自主配戴口罩，相關細節將待稍後會議進行討論，但目前將此方向進行規畫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56659
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