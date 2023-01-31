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想遠離脂肪肝危機　大吃大喝後從調整飲食習慣做起

想遠離脂肪肝危機　大吃大喝後從調整飲食習慣做起
想遠離脂肪肝危機　大吃大喝後從調整飲食習慣做起

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】依據109年癌症登記資料顯示，肝癌為國人十大癌症發生率第5位，發生人數為1萬982人，與108年相比，發生人數及發生率皆下降。另，110年衛福部死因統計資料顯示，有1萬2,035人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化位居我國主要死因的第10位，死亡人數為4,065人，肝癌更高居我國主要癌症死因的第2位，死亡人數為7,970人。

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肝炎惡化肝癌　固定篩檢追蹤

肝癌的致病因子約有8成是病毒性B型或C型肝炎所引起，配合國家2025年消滅C肝目標，協助民眾及早發現是否感染B、C型肝炎病毒，國民健康署自109年9月28日起，針對年齡45至79歲民眾(原住民提早至40歲)，補助終生一次的B、C型肝炎篩檢，民眾可多加利用，瞭解自身是否為肝炎病毒帶原者，如果有B型肝炎、C型肝炎，相關的治療藥物健保有給付，記得應遵從醫囑、定期追蹤、治療，避免演變為肝病、肝硬化，並預防肝癌的發生。

此外，肝癌有8成為病毒性B、C型肝炎引起，另約有2成是脂肪肝所引起。正常情況下，肝臟過多的脂肪堆積會導致肝臟慢性發炎，造成肝臟細胞受損，最終演變成慢性肝病、肝硬化，甚至是肝癌。研究指出臺灣的脂肪肝盛行率約為33.3%，在亞洲，每1,000個脂肪肝的個案中，一年約有5.3名個案會死亡。

力行健康生活　有效除脂肪肝

由於目前沒有直接治療脂肪肝的藥物，因此最好的方式就是養成良好的健康生活習慣，並透過均衡飲食與規律運動，來控制體重及腰圍，以逆轉脂肪肝。農曆年假期間，民眾免不了吃吃喝喝或朋友聚餐，心情放鬆之餘，仍要注意避免攝取過多的熱量，造成身體的負擔，或是蔬果攝取不足、運動量不夠等情形。

國民健康署呼籲民眾「認識自己的BMI、聰明吃、快樂動、天天量體重」，並定期量測腰圍；此外，年後的飲食調整，要有一定比例跟不同種類的蔬菜，並遵守三少一高（少油、少鹽、少糖及高纖）的原則，有效降低身體脂肪的堆積，向脂肪肝說掰掰。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56605

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