「2023桃園燈會」試點燈　富岡小鎮亮起來

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桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長表示，燈會主燈「FUTU未來兔」是超過4層樓高，重達30噸的巨型機器人，機翼及手臂都為動態結構可隨音樂擺動，未來兔的靈動雙眸更是可愛度爆表。主燈台共有3層如日本女兒節人偶台，每層都站了特色小兔子，其中小兔子還會跟著主燈一起展演出「慶典」、「豐收」和「未來」三個劇目，每晚6點起整點、半點都會有一次主燈展演。主燈旁還有多組互動燈組以富岡鐵道為題的「時空列車」燈組，充滿年節氣氛的「大三元」、「喜八啦」和「心願御守」互動燈組。
周柏吟說，這次跨海邀請來自新加坡、全球唯一無線風箏團隊「GoFlyKite」帶來精采絕倫的夜空劇場；還有元宵節當天的「靚靚楊梅慶元宵」踩街活動，以及來自的「日本鄉神樂-鬼面太鼓」與台灣的「御鼓坊」聯合演出，帶來奔放、充滿爆發力的鼓曲。
除了以上的亮點活動，每晚還有精彩的「富岡瘋馬戲-行動劇場」，12天活動還規劃了客家主題之夜、科技主題之夜、國際主題之夜，以及有趣的猜燈謎、擲筊大賽、疊杯體驗和牛汶水DIY體驗。而一年一度的限量小提燈「幸福兔」也將於2月1日、4日、5日、11日及12日下午5點在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放，每日數量有限發完為止!
周柏吟進一步表示，楊梅富岡周邊街區停車空間有限，因應燈會活動燈會期間將進行交通管制。建議民眾搭乘火車至富岡車站前往賞燈，並已協調台鐵加開班次因應賞燈人潮，燈會期間搭火車的民眾還可以至「樂遊桃園」臉書專頁參加搭火車抽黃金活動。活動期間也有規劃接駁車從楊梅火車站、高鐵桃園站（紅線/橘線、假日行駛）及中國科大(藍線、每日行駛)至活動會場，歡迎民眾多加利用。更多活動及交通資訊請至「2023桃園燈會」官網查詢：https://tylf2023.tycg.gov.tw/。