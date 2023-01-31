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台灣燈會怎麼玩？LINE七大服務助攻　4大燈區自動導覽

▲LINE強力助攻台灣燈會，旗下7大服務全力應援。(圖／記者汪睿琦攝)
▲LINE強力助攻台灣燈會，旗下7大服務全力應援。(圖／記者汪睿琦攝)

記者周淑萍/綜合報導

睽違23年，台灣燈會移師台北！台北市政府今(31)日與LINE舉辦「2023年台灣燈會在台北」記者會，LINE將於2/1~2/19透過旗下7大服務，包含埋入350顆LINE Beacon提供智慧推播，只要用戶靠近四大燈區就會自動接收該區作品導覽與鄰近交通等資訊，不只如此，還有燈會主題濾鏡、貼圖和周邊商品推出，強力助攻台灣燈會。

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LINE今年全力助攻台灣燈會，旗下7大服務應援：

📍智慧推播
在東區商圈「光展區」、臺北松山文創園區「源展區」、信義商圈「未來展區」和國父紀念館&市府前廣場「中央展區」，共四大主要燈區，架設350顆LINE Beacon，以「2023台灣燈會在台北」官方帳號為核心，只要於燈會展區打開藍牙及GPS 定位，Beacon就會推播該區作品介紹與鄰近交通等即時資訊，

📍LINE旅遊
「台灣燈會在台北」專區有燈會相關玩法，還可直接下訂住宿票券與套裝行程，且虛實整合，除了線下逛燈會外，2/2-2/5推出集點卡活動，在LINE旅遊官方帳號上就可以透過集章活動，了解燈會精彩內容，就有機會獲得LINE POINTS。

📍LINE 貼圖
LINE FRIENDS首次與臺北市官方吉祥物熊讚推出聯名貼圖「LINE FRIENDS與熊讚同遊燈會」，一組24張的動態貼圖，售價60元，可以看到LINE角色明星和熊讚的各種互動，趣味十足。

📍LINE 禮物
台灣燈會在台北熊大熊讚首度聯名，由LINE禮物推出限定獨家周邊， 目前由COLLER熊大&熊讚裝飾扣組為首波商品，預計2/1開賣。

📍LINE VOOM
LINE短影音平台LINE VOOM，推出兩款熊大熊讚獨家濾鏡，打開LINE APP點選下方中央的「VOOM」，在指定版位或點擊右下角「＋」>相機>左下角濾鏡入口找到此次獨家濾鏡，拍攝並上傳影片和大家分享你元宵節怎麼過，前三千名還有機會拿到LINE POITNS 5點！

📍LINE TAXI
分享 LINE TAXI「2023 燈會踩點驚喜」，每天和好友一起解鎖最高 $100 乘車券（50元乘車券兩張）。預計2/4-2/9 LINE TAXI將推出「CONY兔兔陪你搭星選科技車活動」，只要將搭乘LINE TAXI星選科技車照片上傳社群，就有機會獲得限量兔兔燈，詳情可見LINE TAXI官網說明。

📍LINE 熱點
提供台灣燈會在台北最新活動資訊、合作優惠店家查找、周邊景點吃喝玩樂資訊，幫助遊客最安排最完整的燈會行程。

▲LINE台灣執行長陳立人出席今（31）日「2023年台灣燈會在台北」記者會，在會中表示， LINE期許能持續以平台科技力與影響力，進行城市虛實整合行銷的融合應用。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE台灣執行長陳立人出席今（31）日「2023年台灣燈會在台北」記者會，在會中表示， LINE期許能持續以平台科技力與影響力，進行城市虛實整合行銷的融合應用。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE FRIENDS「熊大 BROWN」與台北市「熊讚BRAVO」於「2023年台灣燈會在台北」首度同台。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE FRIENDS「熊大 BROWN」與台北市「熊讚BRAVO」於「2023年台灣燈會在台北」首度同台。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023台灣燈會，LINE主題燈。(圖/官方提供)
▲2023台灣燈會，LINE除了提供各項服務，在信義區周邊的四四南村有主題燈展出。(圖/官方提供)

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