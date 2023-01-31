台灣燈會怎麼玩？LINE七大服務助攻　4大燈區自動導覽

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📍智慧推播
在東區商圈「光展區」、臺北松山文創園區「源展區」、信義商圈「未來展區」和國父紀念館&市府前廣場「中央展區」，共四大主要燈區，架設350顆LINE Beacon，以「2023台灣燈會在台北」官方帳號為核心，只要於燈會展區打開藍牙及GPS 定位，Beacon就會推播該區作品介紹與鄰近交通等即時資訊，
📍LINE旅遊
「台灣燈會在台北」專區有燈會相關玩法，還可直接下訂住宿票券與套裝行程，且虛實整合，除了線下逛燈會外，2/2-2/5推出集點卡活動，在LINE旅遊官方帳號上就可以透過集章活動，了解燈會精彩內容，就有機會獲得LINE POINTS。
📍LINE 貼圖
LINE FRIENDS首次與臺北市官方吉祥物熊讚推出聯名貼圖「LINE FRIENDS與熊讚同遊燈會」，一組24張的動態貼圖，售價60元，可以看到LINE角色明星和熊讚的各種互動，趣味十足。
📍LINE 禮物
台灣燈會在台北熊大熊讚首度聯名，由LINE禮物推出限定獨家周邊， 目前由COLLER熊大&熊讚裝飾扣組為首波商品，預計2/1開賣。
📍LINE VOOM
LINE短影音平台LINE VOOM，推出兩款熊大熊讚獨家濾鏡，打開LINE APP點選下方中央的「VOOM」，在指定版位或點擊右下角「＋」>相機>左下角濾鏡入口找到此次獨家濾鏡，拍攝並上傳影片和大家分享你元宵節怎麼過，前三千名還有機會拿到LINE POITNS 5點！
📍LINE TAXI
分享 LINE TAXI「2023 燈會踩點驚喜」，每天和好友一起解鎖最高 $100 乘車券（50元乘車券兩張）。預計2/4-2/9 LINE TAXI將推出「CONY兔兔陪你搭星選科技車活動」，只要將搭乘LINE TAXI星選科技車照片上傳社群，就有機會獲得限量兔兔燈，詳情可見LINE TAXI官網說明。
📍LINE 熱點
提供台灣燈會在台北最新活動資訊、合作優惠店家查找、周邊景點吃喝玩樂資訊，幫助遊客最安排最完整的燈會行程。