台灣燈會4天搶先玩！350場演出看到飽 日韓團來台過元宵
2023台灣燈會「光源台北」這個週日就要登場，不過聰明的台北市民可以不用等正式開幕人擠人了！北市府主辦團隊宣布，明（1）日開始為期4天試營運，除了4大燈區精美燈飾可以搶先一睹為快之外，整個信義區三大表演舞台也會有超過350場表演、500多組表演團、藝人輪番上陣表演；2月5日元宵節當天，日本、韓國表演團隊跨海來台參與環繞市府表演！今台北市長蔣萬安帶領市府團隊出席燈會，搶先「燈」入試營運活動，開心向市民朋友喊話「趕快來拍照打卡」並分享至社群平台，他都會一一轉發民眾熱情，邀請更多人一同來台灣燈會。
記者汪睿琦/綜合報導
今「光源台北」於信義香堤廣場舉辦搶先「燈」入台灣燈會活動，曝光了2/1開始到2/19分別將有350多場精彩表演，於台北101水舞廣場（光源舞台）、信義香堤廣場（未來舞台）、松山文創園區（多元舞台）輪番上場。其中，光源舞台將與台北101大樓相輝映，除了邀請馬戲特技、民俗技藝等表演團演出之外，還有流行音樂天后彭佳慧、梁文音、MATZKA、告五人、大象體操樂團等等，讓民眾賞花燈、燈光秀的同時也能大飽耳福。
另外，信義香堤廣場也有搭建舞台可看表演！「未來舞台」邀請了以扯鈴融合視覺藝術的「舞鈴劇場」帶來新創作《心的方向》、身聲劇場帶來法國經典劇作《踩高蹺的人－幸福點燈版》，有興趣的民眾也可以前往信義香堤廣場觀劇。喜愛民俗技藝的朋友也絕對不容錯過，2/5適逢元宵佳節，來自日本、韓國的多組表演團隊結合世壯運、全聯、統一吉祥物等共計19組團隊將環繞市府演出，陪民眾度過最嗨元宵節。
市長蔣萬安表示，希望市民朋友都能來共襄盛舉，2023台灣燈會不只有三大舞台及350多場表演項目，還有一整個城市光廊延伸到國父紀念館、松山文創園區、東區商圈等等，「盛邀市民朋友以及各地遊客都來逛燈會，並且乘坐大眾運輸工具，如捷運、巴士等，感受台北的熱情氛圍。」蔣萬安更開心喊話要民眾多打卡、上傳IG等社群，「我都會看並且轉發分享，讓我們一起來為台灣燈會在台北多多宣傳。」