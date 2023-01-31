全台最高花燈！台北101、市府成大亮點 熊大也湊咖賣萌
史上「最高花燈」來了！2023台灣燈會「光源台北」將整個台北市點亮成為城市光廊，從信義區出發到各大行政區全都一起響應，試營運、活動期間（2/1～2/19）處處都能看精美燈飾。其中號稱台灣燈會史上最高花燈的台北101大樓，今（31）日在蔣萬安市長與北市府團隊陪同點燈下亮了起來，與市政府大樓相輝映推出「台北101閃耀夢想」、「台北NEXT！」，以建築當作花燈概念相當新穎。另外LINE FRIENDS迷也絕對不能錯過「熊大與他的好友」四四南村燈區，熊大、兔兔等超人氣角色在草地上翻滾賣萌，粉絲們不趁這波打卡拍爆就可惜了！
記者汪睿琦/綜合報導
今北市府團隊帶領民眾共同開箱今年台灣燈會各大亮點，除了有城市光廊、超過350組表演節目外，最大亮點莫過於台北101+市政府大樓每天定時定點的燈光秀。主辦單位北市觀傳局介紹，這次共同推出光雕秀是台北史上首次2大地標共同合作，重磅推出為時5分鐘的精采光雕表演，透過聲光效果設計，讓各地遊客深切體會台北市的脈動。
台北101+市府大樓光雕秀從2/1起即可啟動觀賞，每天17:15~21:45每半小時展演一次，今（31）日已有不少熱愛攝影的民眾帶上設備直衝信義區搶先聞香，觀傳局也建議想拍出美照的朋友「可以晚上來拍」，越晚畫質及畫面越加絕美。
除了台北101+市政府大樓光雕秀，今台灣燈會合作夥伴LINE也來到現場與民眾共同開箱「熊大與好朋友」超萌燈飾，2/1開始民眾也可於四四南村一睹療癒系LINE FRIENDS燈組，熊大、兔兔兩大超人氣IP角色就躺在草地上萌翻旅客手機、相機，還相當接地氣的與台灣地陪「熊讚Bravo」共同亮相，2熊首次合體魅力無法擋，相信鐵粉們一定徹底淪陷！