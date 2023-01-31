「癌症免疫治療」抗癌！　專家詳解「適用範圍與副作用」

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三類「免疫檢查點抑制劑」 阻斷與癌細胞結合首先，「免疫檢查點」是人體為避免過度免疫反應的調解機制。T細胞是體內淋巴細胞的一種，其上常見的免疫檢查點有PD-1和CTLA-4，當癌細胞上對應的免疫檢查點蛋白如PDL-1與T細胞上面的免疫檢查點結合時，就會啟動免疫系統的「剎車」訊號，使癌細胞不受免疫系統攻擊。
而免疫檢查點抑制劑是抑制免疫檢查點與相對應蛋白結合，使免疫系統不再踩「剎車」，進而重新活化免疫系統，達到抗癌效果。目前食藥署已核准上市的藥品，有三大類的免疫檢查點抑制劑，分別為抑制PD-1、抑制PDL-1及抑制CTLA-4，作為癌症免疫治療藥品。
藥物皆具充分臨床試驗與療效 仍有相對副作用免疫檢查點抑制劑可治療的癌症範圍廣泛，包含：黑色素瘤、非小細胞肺癌、晚期泌尿道上皮癌等，每項適應症都需要提供充分的療效及安全性臨床試驗證據，經食藥署審查通過後才會核准。而可能產生的藥品副作用則會依治療前的身體狀況、癌症的種類與進程，以及正在使用的免疫檢查點抑制劑的劑量與類型而定，常見如皮疹、腹瀉、疲倦，較少見的副作用為廣泛身體發炎引起的併發症；正在使用免疫檢查點抑制劑治療的病人，在用藥前務必向醫師及藥師諮詢。
應與醫師詳細溝通 找出最適當的治療食藥署提醒，癌症免疫治療已成為新興的抗癌手段，但根據不同癌症特性，其功效也不盡相同。建議與醫師多溝通，找出最適合的治療，逐步控制症狀，才能達到理想的治療目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56620
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