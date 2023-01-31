全聯參戰台北燈會！打造絕美「光影迷宮」 限量預約快衝
台北燈會睽違23年重返最初的源起台北，又適逢全聯邁入第25週年，因此特別於四季酒店預定地旁，打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，全區使用超過2700片LED打造光影沉浸秀，加上高達12米的數位數位光塔以及5米高的福利熊，在迷宮中觀賞光影變化時，就猶如置身絕美夢境。作品預計展出15天，自1/31起可至專屬活動網站預約，每場限定人數免費參觀，滿額即關閉預約，想參觀的民眾可別忘手刀搶名額！
記者鍾怡婷/綜合報導
《光鑰未來_全聯25》邀請到科技展演藝術策展人馮建彰帶領的團隊，與土耳其創意新媒體專家共同打造，全區使用超過2700片LED呈現固定迷宮形式的光影藝術作品，搭配連結台北大數據作為背景運算而隨時變化的AI動畫光影，參觀者可在不斷變化的光影迷宮中，找到屬於自己的出口。而迷宮的中心有一座4層樓(12米)高的數位光塔，就是這把迷宮中的鑰匙，而《光鑰未來》正是承接這個想法而誕生的名字，如同一個隱藏的出入口。
《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，將於2/5(元宵節)正式登場，展出共計15天，每天17:00至22:00點燈，每日展演10場光影沉浸秀，每半小時一場，1/31起可至專屬活動網站預約，每一手機號碼同一場次至多可預約1至4人（含孩童）；每日至多可預約一場次。每場皆限定人數免費參觀，達人數及關閉預約；同時也會視預約報到狀況，開放現場排隊觀眾入場。
每半小時展演一次的《Future Jungle光影秀》，分成兩大段落，時長總計15分鐘。第一段有福利熊以中央數位光塔作為舞台進行一場大型的沉浸式表演，第二段使用《四季交響樂》經典曲為襯樂，並找來知名音樂人各別製作三部曲凸顯轉折，包含《四季經典曲》、《四季電音曲》、《四季變奏曲》，將讓參觀民眾進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。節目最後回到OUCHHH日常呼吸AI數據動畫模式。
【光鑰未來_全聯25】
- 活動時間：2/5-2/19每天17:00～22:00展演共10場，每一小時演出2場，以此類推
- 活動地點：台北市信義路五段100-1號(四季酒店預定地旁)
- 展演預約：1/31起開放預約網站，民眾可掃描專屬QRcode預約觀賞場次，每半小時一場，每天共10場，每場達人數上限即關閉預約。