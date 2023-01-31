馬國女大生命喪台灣！兇嫌翻供辯稱：被托夢要求說出真相

據了解，陳男在案發後吞下大量感冒藥試圖輕生，經母親報案送往長庚醫院，幸運撿回一命，但在送醫途中，陳男卻供稱殺害一名女性友人，還強調是對方想不開，自己只是「從旁協助」，警方獲報後，立刻會同房東到蔡女住處，果然看見蔡女倒臥床上，脖子還有明顯勒痕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天（31日）地院開庭，陳男突然全盤否認過去供述，並表示2人約好要一起尋死，但擔心說出實情，蔡女的父母親不諒解，也不會同意2人冥婚，所以一開始編了一段故事，直到日前夢到蔡女，對方要求自己說出實話，才選擇在今天說出真相。
陳柏諺說到，10月12日當天，自己與蔡女在租屋處聊天，但對方卻開始要求自己協助其自殺，由於蔡女死意堅決，加上本身也有輕生意圖，最終於13日應蔡女請求，哭著以徒手將她掐死，稍晚在鶯歌住處，自己也立刻吞食大量安眠藥，打算緊隨而去，不料再次睜眼時見到的卻是警員；至於匯款的9萬餘元，陳男則辯稱，是為了讓各自雙親能辦理後事，才會事先匯給對方。
後續陳男花了近2小時，說明他與蔡女殉情經過，且不斷強調2人是情侶，絕對沒有殺人意圖，同時也向蔡女家屬道歉，不過語到激動處，卻又指責對方「怎麼會不知道自己的女兒很痛苦」。
對此，檢察官認為，相關事證顯示2人並非熱戀情侶，蔡女亦不可能與陳男同謀共死，但陳男卻視生命為草芥，殘忍殺害年輕生命，迄今仍視圖推卸責任，因此當庭具體求處死刑。(編輯：陳苾暐)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995