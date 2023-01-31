宋米秦結婚8年「被困住」！超過3年沒飯局：我快沒朋友了
39歲韓國藝人宋米秦，自2015年嫁給台灣男友後，育有1女，婚後都在專心照顧家庭，鮮少出現在螢光幕上。近日，宋米秦就在節目《小姐不熙娣》分享媽媽經，也抱怨自從女兒出生後，她就被「媽媽」這角色綑綁住，甚至超過3年都沒有姊妹淘的晚餐局，直呼「我都沒有朋友了。」
娛樂中心/綜合報導
宋米秦日前在小S節目《小姐不熙娣》上舉手承認，她現在正處於婚姻的痛苦中，看似外表溫和的她，也坦言自己會對小孩子講激烈的話，「可是小朋友哪有一兩次講就會聽話的，我相信沒有小朋友是這樣，那我就到後面就吼的！聽話！」卻也常常把孩子罵哭。
「我覺得人，當媽媽之後本身的個性也會變！」宋米秦坦承，自己是被媽媽角色困住的，雖然一開始結婚的時候還好，但小朋友一出現之後，她才發現是另一個新的人生，就連老公也被她的個性嚇到，有時候都怕怕的。
小S也好奇問，「那妳現在有時間跟朋友聚會嗎？」宋米秦則無奈直呼「我都沒有朋友了！」她表示，白天小朋友去上學，或許還可以出來約，但很多朋友都是偏向晚餐局，「我已經沒有晚餐局，小朋友出來之後我就沒有了，3年超過，我真的是基本上晚餐局是沒辦法出去的。」
有趣的是，節目也特別安排宋米秦的理想對象，符合陽光、會做菜、身高高、外型像宋仲基或孔劉的男生來現場互動，不僅手牽手，還跟宋米秦嘴對嘴吃餅乾，讓她直呼「好久沒有那樣心動了」，更開玩笑說，從出道以後就沒有這種感覺，讓現場笑到不行。（編輯：詹鎰睿）