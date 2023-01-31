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巷仔內／馬斯克帶頭削價　特斯拉等電動車廠煙硝四起

▲電動車龍頭特斯拉在執行長馬斯克帶領下，今年將在全球展開新的一波調降售價以刺激銷量的優惠活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲電動車龍頭特斯拉在執行長馬斯克帶領下，今年將在全球展開新的一波調降售價以刺激銷量的優惠活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

在特斯拉（Tesla）老闆馬斯克的帶領下，全球電動汽車迎來一波價格競爭戰，平價電動車市似乎正在起風，除了特斯拉在亞洲市場開始降價外，福特汽車（Ford Motor）周一也宣布跟進對手提出調整價格，其中國勁敵比亞迪（BYD）則把握機會迅速擴張市佔，中國小鵬汽車為求生存也削價加入這波價格戰。

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電動車市場被業界普遍認為在2025年即將迎來版圖分野明確元年，也就是說各大廠牌正在和時間賽跑，然而在新冠疫情、俄烏戰爭雙重影響下，全球先是面臨車用晶片短缺、供應鏈危機以及高通膨壓力，不少車廠為因應材料成本提升而宣布漲價，但特斯拉卻在2023年宣布展開一系列削價行為，為了刺激銷量，其他廠牌也有意跟進目前最大品牌的價格戰策略，在這波下殺砍價的電動車市場裡，人人都在和時間賽跑。

▲特斯拉在泰國推出兩款電動車，價格在170萬泰銖至250萬泰銖之間。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉宣布2023展開一波降價刺激銷售。（圖／美聯社／達志影像）
首先開出削價第一槍的特斯拉，老闆馬斯克在去年就直言市場正在經歷某種程度的衰退，從中國市場開始在不到三個月的時間內，兩度下調暢銷車款在中國的售價；除中國之外，特斯拉還在日本、韓國和澳洲一併調整其最暢銷的 Model Y 和 Model 3 售價。

消息人士表示，這波降價操作是為了幫助提振上海廠產品的需求，因為在中國特斯拉的需求已經明顯減弱，而上海的超級工廠則是特斯拉最大的單一生產中心。

馬克斯在去年坦言特斯拉價格高到「令人尷尬」，而最直觀的反饋就在中國電動車市去年由來自中國的比亞迪超車特斯拉拿下市占第一。根據資料統計，2022年比亞迪新能源車（含插電式油電混合車）銷售達186萬輛，超越特斯拉131萬輛。

▲ 比亞迪秦Pro系列已獲得1萬輛預約訂單。 (圖：比亞迪官網)
▲ 比亞迪在中國市場於去年超越特斯拉。 (圖：比亞迪官網)
在美國，特斯拉公司也決定在今年全面大降價，馬斯克利用美國總統拜登政府的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）所提供的稅額抵免作為折扣，吸引本來因為原價太昂貴而無法入手的買家，民眾最多可以獲得7500美元補助購買全新電動車、獲得最多4000美元補助購買二手電動車，根據特斯拉官網顯示，降幅最大的車款甚至可以享有2萬500美元的折扣。

招商銀行國際（CMBI）曾在去年7月警告，中國電動車產業「正在走向一場價格戰」，該行表示特斯拉必須採取更多行動來制衡中國對手的競爭加劇。來自中國的電動車大廠比亞迪被認為就是特斯拉最大的敵手，去年上半年比亞迪就成功以約64.1萬的交車數，超越特斯拉約56.4萬輛。

在經歷了特斯拉股價下跌了65%、市值蒸發超過7千億美元後，馬斯克的重心也從推特轉回特斯拉老本行，儘管即時祭出降價促銷策略，但市場研究調查機構標普全球移動（S&P Global Mobility）仍示警，到了2025年，特斯拉電動車在美國市占率從現在的65％降至20％不到。最主要原因是市場將轉向「單價低於5萬美元」的電動車，而目前特斯拉最缺乏的正是中低階價格的車款。
 

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