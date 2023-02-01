最後「空中女王」將交機，波音747產線邁入歷史！

素有「空中女王」波音747，可說是人類史上最具代表性的空中交通工具，於1969年首飛，隔年投入商運，至今走過54年歷史，而這款飛機在最後一架747-8 Freighter貨機交付給亞特拉斯航空（Atlas Air）後，產線將全數走入歷史。 我是廣告 請繼續往下閱讀 圖為同型機。圖片來源：Atlas Air×圖為同型機。圖片來源：Atlas Air波音747是全球第一款雙走道、雙層廣體客機，載客數可達350人以上，甚至超過500人，使當時多數客機的兩倍，顛覆航空業與旅遊業，歷年來衍生許多不同型號，與特殊用途機款，至2017年所有客機版本全數停產，最後一架下陷的747-8 Freighter貨機會在美東時間2023年1月31日下午四點交付給亞特拉斯航空（Atlas Air），在747長達半世紀的生產日子裡，共生產了1,574架。 和泰汽車樂觀看待2023年車市表現，預計導入Crown、Alphard大改款及Lexus RZ、LM大改款等重要車款 Gogoro 策略性調整價格，VIVA MIX 系列 全面降價 【車勢星聞】宋芸樺開車被當三寶，攝影師也開玩笑：要小心攝影機 Crown / RZ450e / Alphard / LM 確定引進！2023 年和泰預估台灣車市總銷 45 萬輛