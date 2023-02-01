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今晨最凍剩5.7度！17縣市嚴防低溫　明起北部、東部變天

▲中央氣象局指出，今（1）日清晨受輻射冷卻影響，氣溫仍低，西半部及宜蘭低溫11到13度，花東低溫15、16度，竹苗地區依舊有局部6度左右的低溫出現。（圖／記者葉正勳攝）
▲中央氣象局指出，今（1）日清晨受輻射冷卻影響，氣溫仍低，西半部及宜蘭低溫11到13度，花東低溫15、16度，竹苗地區依舊有局部6度左右的低溫出現。（圖／記者葉正勳攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（1）日清晨受輻射冷卻影響，氣溫仍低，西半部及宜蘭低溫11到13度，花東低溫15、16度，竹苗地區依舊有局部6度左右的低溫出現，白天氣溫則持續回升，北部及東半部高溫22到25度，中南部高溫26到28度，高屏內陸地區更有機會來到30度左右，西半部日夜溫差大。天氣方面，各地晴朗穩定，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨

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氣象局也針對17縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對17縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。（圖／氣象局提供）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天冷空氣續減弱，「強輻射冷卻」加持，截至5：13本島縣市的平地最低氣溫前2依序為：苗栗(頭屋鄉)5.7度，新竹(峨眉鄉)5.9度。各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)7.2度，中部(雲林崙背鄉)7.5度，南部(高雄內門區)8.6度，東部(花蓮壽豐鄉)8.4度。

吳德榮表示，最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天白天起乾冷空氣續減弱，各地晴朗穩定，在陽光下溫暖舒適，晚偏涼，日夜溫差很大；各地區平地氣溫：北部8至25度，中部8至26度，南部9至27度，東部9至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，未來一週無強冷空氣，但北台灣天氣變化頻仍。明（2）日東北風增強，大台北及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台稍轉涼，中南部白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。週五（3日）東北風減弱，北台氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，桃園以南晴朗穩定。

週六（4日）鋒面雲系移入，北台稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨。下週（5）日白天起雲系減弱、北移，降雨減緩，氣溫略升。下週一（6日）鋒面雲系再度移入，中部以北轉有局部雨。下週二（7日）雲系減弱、遠離，天氣好轉，氣溫略升。明起為短波盛行的型態、天氣變化快速，模式持續微調，應隨時注意最新資料。（編輯：孫唯容）

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