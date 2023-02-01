玉山八通關女山友滑落邊坡骨折、腦震盪 直升機吊掛送醫
一行5人登山隊，在1月25日前往攀登南二段，1月31日從南投東埔下山路途中，33歲的周姓女山友不慎滑落邊坡，造成左手骨折、頭部撕裂傷且疑似有腦震盪傷勢，南投縣消防局接獲通報後，派出6名搜救隊員上山救援，並申請空勤以接載方式載送至觀高坪，再以步行前進事故點進行救援，下午再2度請求直升機吊掛，於傍晚順利載運周女下山就醫。
編輯中心／綜合報導
據了解，登山隊是在1月25日從台東縣向陽登山口入山，預計31日由南投東埔下山，不過卻在下山之際，隊員33位周女於上午近11點，不慎於八通關10.8K滑落邊坡，同行2名隊員下切查看傷勢，發現周女頭部有撕裂傷且有嘔吐症狀，擔心疑似為腦震盪，加上左手也有骨折及身上多處擦挫傷，無法行走，蘇姓團友趕緊報案。
南投縣轄區消防隊獲報後，派出2名警消與4名義消整裝救援，但由於周女所在位置入山恐需1天路程，救援人員為爭取時效，便申請直升機將搜救人員載運至八通關觀高坪，14時許步行至事故點，幫周女檢傷、包紮後，再以人力接駁方式將周女揹負至空曠處，二度請求直升機吊掛支援，最後約於16時30分，順利將傷者吊掛下山，並後送竹山秀傳醫院救治。（編輯：林莞茜）