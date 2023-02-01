GM Defense LLC與American Rheinmetall Vehicles聯手，獲美國陸軍卡車更新首階段大單

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美國陸軍在2022年時開始執行通用戰術卡車更新計畫，預計分多階段採購高達40,000輛通用戰術卡車，總價值高達140億美金以上。而美國GM Defense LLC〈GM防務〉與德國Rheinmetall〈萊茵金屬〉也在該年聯手投入該計畫，在生產三輛原型車給予美國陸軍多個月的測試後，正式獲得第一階段更新計畫的訂單。
GM Defense LLC〈GM防務〉與American Rheinmetall Vehicles〈萊茵金屬美國分公司〉所推出參與競標的車款，其實就是由Rheinmetall已經享負盛名之HX3系列所衍生的HX3-CTT，HX系列卡車已獲得全球20個國家青睞，包括英國、澳大利亞、紐西蘭、德國、奧地利、挪威、瑞典和丹麥等美國重要盟友，同時，HX系列軍卡的基礎車型，就是源自 MAN Truck and Bus的HX商用卡車，由於源自商用卡車基礎，以及有多個盟國使用該系列軍卡所獲得的高共通性，讓後勤上應用靈活度也相對較高，並可有效降低維持成本，是HX3-CTT能夠勝出的重要原因。
HX3-CTT將在原有的良好基礎上，導入來自GM的駕駛輔助科技，透過ADAS等先進系統，提高整體戰術應用能力，並達到提高安全性、提高越野機動性、網路安全、機器學習、人工智慧、改進生存能力和燃油效率等目的。
HX3-CTT也是HX軍用戰術卡車系列的最新版本，同樣具備高度模組化變通能力，具有4x4、6x6、8x8到10x10等不同輪數卡車版本，還配置「自動裝載處理系統」〈ALHS〉、通用抗扭車架〈UTRS〉等新設計，以應對各種不同任務需求，變身為貨櫃曳引車、負載支援載具、油罐車與長程拖車等各種車型，甚至可演變為機動雷達車、自走砲車等，並且也可以依據需求，加裝模組化裝甲、自動遙控武器站、煙霧發射器與各類主動防禦系統〈APS〉，以利增加自主防禦能力。