遭控30億沒捐只為「炒知名度」！曹興誠：不要太小看我

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我平常衣食不太講究，穿的都是Uniqlo的衣褲，Skechers的球鞋，不愛喝酒，吃飯也經常就是麥當勞、摩斯漢堡加鼎泰豐。即使有幾件愛馬仕的皮夾克，算是名牌，但也都穿了20多年，顯得老舊寒酸。也難怪有人瞧不起我，覺得我捐不出30億，只是詐欺。
針對捐了沒有的質疑，我試擬問與答如下：
你有多少錢？有能力捐30億出來嗎？
我不是公務員，也不會去競選公職，所以我有多少錢，沒必要告訴任何人，只好請你自己猜。不過提醒你ㄧ下，我創立過不少重要的高科技公司，所以請你不要太小看我。
那你到現在真的有捐錢出去了嗎？
陸陸續續當然有。比方說單單就這幾天，就有兩千多萬臺幣要匯出。
你都是捐給國防部嗎？
不是。國防部有很多預算，不需要我捐錢。
但你不是說要加強台灣的國防嗎？
不錯。台灣國防需要加強的，固然有武器裝備的部分，但最弱的部分是心防。
現在不少人缺乏敵我意識，認為中國是他們的祖國，甚至有軍官在台灣替中共做間諜，企圖協助中共來顛覆、吞併台灣。這樣的認知如果不改正，心防如果不加強，武器再多、再精良也沒用。
所以你捐出的錢，是想在心理、認知、輿論等方面，加強臺灣的防衛力量？
正是！
那你現在都捐助了哪些人？各捐了多少？
這我也不能告訴你。
為什麼？
打認知戰，保密很重要。今天中共會告訴你，他們在台灣花了多少錢，資助了哪些人幫他們做統戰嗎？
我了解你有保密的需要，不過你捐助的原則和條件是什麼？
我基本上會看對方在抗共保台上，是否已經做了努力。譬如黑熊學院已經努力了一陣子，增加民間防護能力，符合保台原則，所以我給予協助。有些人以前並沒有在這方面努力，現在突然提出新的計劃，希望我資助他們，我就比較保留。因爲我不確定他們真的會往抗共保台的方向努力不懈。
所以你會慎選捐助對象，逐步捐助，而不是一步到位？
當然。錢是我自己辛苦賺來的，我希望能用在刀口上，發揮效用。我無意作慈善事業，所以會監督用途，隨時調整捐助幅度。
我怎麼知道你真的會捐出30億台幣呢？
你如果也想捐錢，是同志，我很願意告訴你。如果你自己不捐錢，也不認同我的努力，卻老是打探我捐了沒有？我就要問你居心何在？憑什麼我要告訴你？
台北市有位女議員說你是藉著捐錢打知名度，你怎麼回應？
我三十幾歲就已經出名了，還上了時代雜誌（Time Magazine)；那時她還沒出生，所以我也不能怪她無知。不過我希望現在的年青人能多唸點好書，做點實事，說話也應該尊重事實和邏輯。靠著伶牙俐齒，信口雌黃，容易被中共利用，誤國害己。
有位林律師，控告你詐欺，說你以捐錢為名騙取知名度，然後利用知名度上媒體賺取出席費或車馬費。你有何回應？
了解我的人都知道，我不管去任何場合演講或談話，從不收取任何費用；因為我把這些演講都當成公益活動和付出。
去年五月四日，我在臺大集思會議中心演講「啟蒙」，沒有收取任何費用，反而送給300多位聽眾，每人一本商周出版社翻譯的「再啟蒙的年代（Enlightenment Now)」，花了二十幾萬台幣。可惜林律師當時不在場，否則他不會把我看得那麼小鼻子小眼睛。（編輯：孫唯容）