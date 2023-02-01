竟有這款？噁舔醬油茶杯、偷吃　日本爆「迴轉壽司之亂」

美貿易代表：微信為仿冒品流通最大平台之一

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天發布報告指中國的仿冒盜版品在全球占居首位，更點名中國熱門手機應用軟體程式（App）微信是「最大的仿冒品流通平台之一」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天發布報告指中國的仿冒盜版品在全球占居首位，更點名中國熱門手機應用軟體程式（App）微信是「最大的仿冒品流通平台之一」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天發布報告指中國的仿冒盜版品在全球占居首位，更點名中國熱門手機應用軟體程式（App）微信是「最大的仿冒品流通平台之一」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，美國政府最新「惡名市場名單」（notorious markets）補充表示，「美國海關與邊境保護局（CBP）2021年查獲的仿冒及盜版品中，75%來自中國或自中國轉運香港。」

美國政府點名39個網路市場和33個實體市場，指這些市場據報從事或協助大量商標仿冒或版權盜版活動。

報告補充說：「這包括續列微信電子商務生態系統為中國最大仿冒商品平台之一。」微信是中國最熱門的通訊App，活躍用戶超過10億人，母公司為中國科技企業「騰訊控股有限公司」。

美國貿易代表署（USTR）的報告指控，微信提供的電商生態系統協助分發、出售仿冒品給整個微信平台的用戶。

美國貿易代表署今天表示，總部在中國的網路市場速賣通、百度網盤、敦煌網、拼多多和淘寶同樣被納入這份惡名昭彰的清單之中，外加中國7間實體市場則是「日益利用實體店面來支援線上的仿冒品販售行為」。

戴琪說：「惡名市場名單是一個重要工具，藉此敦促私營部門及美國貿易夥伴們採取行動、打擊侵權行為。」

美國政府2022年初已把騰訊以及中國科技巨擘阿里巴巴集團營運的幾個電商網站列入惡名市場名單。

中國商務部當時並不認同美國將部分電商網站納入清單中，稱此為「不負責任的做法」。

騰訊當時同樣表示它們強烈反對美方的這項決定；阿里巴巴已經表態將持續與各大政府機構合作，解決該平台在智慧財產保護上的各項疑慮。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120201

與中國較勁　美國印度啟動夥伴關係發展軍事與AI

美國全面打擊！中國半導體陷困境　路透：這4家首當其衝

漢字不會無妨！渡會雲雀歌聲擄粉絲心　翻唱曲2週破百萬

俄烏戰爭將滿週年！俄曝重大消息：習近平將訪莫斯科

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀