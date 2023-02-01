拒盤查遭警「大外割」上銬！女師怒提告 一審判決出爐
去年四月份，非洲鼓女師詹慧玲在中壢後火車站，遭到葉姓員警盤查，雙方爆發口角衝突，葉員強力制服詹女後將其送辦，事後雙方互告，桃檢皆以不起訴處分結案，詹女聲請再議，經高檢署發回桃園地檢署續查，葉員遭提起公訴。桃園地院審理後，今（1）日將葉員依犯公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑6月。可上訴。
編輯中心/綜合報導
根據判決書指出，110年4月22日上午7時許，詹女在中壢後站街頭趕路上課，遇到葉員時外表整潔、神色正常，並無可疑之處，而葉員攔檢詹女時，詹女除質疑葉員盤查的合法性，因此一度拒絕說出相關個資，但並無攻擊、衝撞警察或加速逃逸之行為。
隨後兩人爆發衝突，葉員當時以身體阻擋詹女離去，並將詹女壓制在地進而逮捕上銬，帶返興國派出所，雙方事後互告，桃檢偵訊後都以不起訴結案。
詹女提起再議，台灣高檢署檢察長令發回續查，承辦檢察官認定，葉員對詹女違法攔檢，已先行觸犯強制罪，盤查不符警察職權行使法之規定，非依法執行職務，且強行阻攔詹女離去，剝奪其行動自由，已涉犯公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌重大，檢察官依法提起公訴。
最終一審結果出爐，桃園法院判葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月。全案可上訴。（編輯：孫唯容）