準備追櫻！武陵農場櫻花季疏運期曝光 警推4項交通管制
本週六即將迎來二十四個節氣中第一個節氣「立春」，也是一年一度武陵農場櫻花季，為了讓上山賞櫻民眾能有安全行車環境，武陵農場訂定2月7日起至2月底實施疏運，並由警方規劃4大交通管制措施。
編輯中心／綜合報導
警方指出，今年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」4大交通疏運措施，在台7線95K牛鬥橋至台7甲線74K，梨山沿線路段將會設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，且櫻花季期間禁止臨時停車；另將在台7甲線與武陵路入口處設置檢驗點，由武陵農場派員實施管制。
根據往年紀錄，武陵農場櫻花季期間實施總量管制每天進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊的遊客4200人；而住宿遊客需憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客則需透過預約平台取得通行證，至於搭乘公共運輸的散客，必須提供客運所提供的車票後進場。
和平警分局強調，櫻花季期間前往武陵農場旅遊，請注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具，如開車出遊行前請檢查車況並加滿油，山區道路蜿蜒狹窄，請開啟大燈小心慢行，勿違規駛入來車道，確保行車安全。另天氣寒冷，路面如有水痕亮光可能是結冰現象，應減速通行以免打滑。（編輯：林莞茜）