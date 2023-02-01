麥當勞兔年買1送1優惠券曝！網激推3款：比早餐店還便宜
去年底遲遲等不到麥當勞優惠券，只盼來套餐全面加5元的漲價消息，不過終究沒讓消費者落空，麥當勞今（1）日起正式展開「玉兔迎春優惠券」，從2月1日起一路連吃到白色情人節3月14日，促銷內容包括加1元多1件、買一送一等，其中最省錢當屬逼近半價的雞塊及薯條，網友激推：「雞塊+大薯點爆」；至於最划算的套餐，眾人則直指「F37」，比吃街邊早餐店還便宜。
記者黃韻文/綜合報導
麥當勞今（1）日起正式推出2023「玉兔迎春優惠券」，可一路用到3月14日，即使沒有紙本優惠券，到櫃台出示手機版優惠券或跟櫃台報代碼就能享優惠。活動內容包括加1元多1件、買一送一及多款套餐促銷，其中最受關注便是大薯及4塊麥克雞塊皆加1元多1件，換算下來大薯平均33元、一個雞塊平均6元，讓網友大讚：「大薯、雞塊算很優惠」、「買一送一加甜心卡還過得去」。
📌2023玉兔迎春電子優惠券（點此連結）
至於在一票套餐優惠中，最受推崇的划算代表則是「代碼F37」套餐，約是原價5.1折，攤下來每人平均花75元，可吃到豬肉滿福堡、薯餅、飲料及2塊雞塊，比路邊早餐店還便宜，得到最多消費者肯定：「早餐很佛」、「F37很划算」、「超爽大餐和F37很可以」，此外，代碼B17、代碼F27也被點名可下手。
🟡玉兔迎春優惠券人氣3大套餐
📍代碼B17：大麥克、4塊雞塊、小薯、勁辣雞翅2塊、小飲＝159元
📍代碼F27：大麥克×2、6塊雞塊、中薯、2杯中飲＝249元
📍代碼F37：豬肉滿福堡×2、薯餅×2、38元飲料×2、4塊雞塊＝149元