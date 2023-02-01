敢衝、能戰！徐巧芯宣布投入立委初選　挑戰現任費鴻泰

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第二，「解密台灣」，國會需要即戰力！徐巧芯說，理性又犀利的問政，加上豐富的資訊查證，才有可能制衡民進黨。他能寫、敢講、能戰、聲量高，如果進到國會，就是國民黨的即戰力。國民黨在立法院，需要一個敢勇敢、不顧一切往前衝的人。此外，即使國民黨2024全面執政，他也保證不會放過民進黨這八年的黑幕，他會當一個「考古學家」，把這段被鎖住的歷史一一解密，包括蔡英文的政大升等論文、疫苗採購的資料、放言跟中油台電的合作案⋯⋯一個都不會放過。
第三，重振國民黨年輕人的支持度！徐巧芯說，時代在改變，必須了解社群網路、大數據，才有可能跟得上時代，成為年輕人選擇的可能。年輕人不是不能支持國民黨，但他們需要了解他們語言與生活的人來代表他們，彼此才能夠更加理解。因此國會也是時候換上新血，爭取不同世代的認同了。他懂網路，長時間在網路上作戰並且了解年輕人的聲音，他有信心擔任立委能夠重振國民黨的青年支持度。
第四，抓出網軍、擊垮側翼。徐巧芯說，未來進到國會，他會強力監督政府的宣傳預算與媒體標案，包括「放言」歷年來跟台電、中油的標案相關數據細目，他都會要求對方提供並且提供讓大眾公評。抓出網軍、擊垮側翼是他的專長，但他沒有足夠的資源可以查辦下去，唯有進到立法院，才能檢視更多預算與績效報告，從當中找到貓膩，蔡政府這兩任內若有透過公帑攻擊政敵的案子，他通通會揭露出來，讓大家看到血流成河。
第五，南松山信義需要串連與再生。徐巧芯說，在議員任內，不斷推動「南松山再生計畫」，把大巨蛋、松菸文創跟鐵道園區串連，打開信義區跟南松山區的隔閡。整體的計畫已經編製完成，但鐵道園區是由中央文化部所管，時程總是不斷延後，只有進到國會，才能監督、要求中央盡快配合台北市政府加速，打通南松山、信義的任督二脈。
徐巧芯說，接下來，他會更積極的在地方上爭取民眾的支持跟認同，也會釋出更多政見，不管初選制度如何，都盡力打贏這場選戰，希望大家可以支持年輕戰力進入國會。他絕對不會是一個佛系立委，而是讓大家看到一個神擋殺神、佛擋殺佛的立法委員。