友積欠賭債200萬！他懷疑被詐賭 幫出氣持槍恐嚇反遭逮
新北市板橋區一名田姓男子，在上（1）月6日報案指稱住家外遭人開槍，警方獲報後由偵查隊及新海所組成專案小組追查，調閱監視器後，鎖定涉案人丁男及車輛，並於1月31日14時持新北地院核發之搜索票前往華江一路大樓查緝，現場查獲主嫌丁男、友人陳男及杜女等3名，另查扣道具槍、瓦斯槍及玩具槍各1支、16發空包彈、贓款新臺幣27萬2000元及毒品等證物，訊後依恐嚇、違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。
編輯中心／綜合報導
據了解，主嫌丁男疑似因質疑報案人田男設局慫恿友人賭博後，導致友人欠下200萬元賭債，為了出氣，遂教唆他人前往田男住處，持道具槍開槍警告，但並無傷人之意。
而警方獲田男報案後，鑑識人員到現場並未發現彈殼及彈孔，後經擴大調閱監視器，鎖定1部涉案車輛後，專案小組在1月31日14時持新北地院核發之搜索票前往華江一路大樓查緝，查獲主嫌丁男、友人陳男及杜女等3名，另查扣道具槍、瓦斯槍及玩具槍各1支、16發空包彈、贓款新臺幣27萬2000元及毒品等證物，警訊後依恐嚇、違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。（編輯：林莞茜）
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