郭台銘組非綠陣營拚2024出線？侯友宜：一起共同團結面對
針對媒體報導鴻海集團創辦人郭台銘有意組非綠陣營拚2024出線，前立法院長王金平也希望郭台銘掛國民黨籍參選。新北市長侯友宜今（1）日一早出席市政會議後受訪還是重申，面對所有的事情，大家永遠是團結在一起，指出每個人有不一樣的角色，在角色過程中期待的是台灣共好，不分你我、族群跟黨派，大家「好好做代誌」（閩南語），把角色做好，團結面對。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，郭董是一位很優秀的經濟產業人才，在很多的經濟方面表現，相信都獲得國人肯定；強調每個人的角色是不一樣的，面對自己現在的工作，像自己現在是新北市長，有責任把新北市現階段工作，努力的把它做好。
至於是否會支持郭台銘參選？侯友宜還是重申，「我們會一起共同團結面對」，不分你我、族群跟黨派，只要願意讓台灣更好，都願意全力以赴。
對於先前提到國民黨內提名機制，認為黨主席朱立倫會有睿智做法，今天媒體記者再度問到，侯友宜還是簡短回應表示，朱主席是認識很久的老朋友，也當過長官，有同事間的情誼，他在每個角色上都會全力以赴，把自己的工作做好；強調每個人分別在不一樣角色全力以赴，大家一起加油、做事情。