中職／去年拚機會今年獲加薪　賴智垣把握每一個當下

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新賽季洋投富藍戈回歸，賴智垣、富藍戈、曾峻岳的7、8、9局連線已然成形，賴智垣認為雖然自己去年賽季成績不錯，但不能因此局限自己的角色，必須要比去年賽季表現更好，投第幾局是給教練決定，自己只能按部就班，完成教練分配的所有職務，就算是長中繼的角色，也會把它做到最好。
去年年初就隨味全龍、富邦悍將等球隊測試，到賽季結束已經過了約十個月，面對比其他選手更長的整備時間，賴智垣指出這是自己要面臨的問題，中間有低潮、疲累，自己的心裡要比其他人更強大，就算累還是要比其他人付出更多，一樣要認真做完每天該做的訓練，不要讓自己的表現起伏不定。
上賽季不只投出生涯最好的成績，球速也突破生涯新高，甚至飆破150公里，賴智垣透露，去年賽季有找到比較符合自己的機制，在重量訓練以及投球機制成功找到平衡點，並以這個基準點去做加強。
目前恢復的進度，賴智垣指出自己的訓練都有跟上，但教練有在幫他注意，希望他調整的速度不要太快，畢竟離球季還有一段時間，目前已經開始進牛棚練投，身體也都準備好了，正在等待能夠進入下一階段的調整進度。
去年球季入選最佳進步獎的最終決選名單，最後雖然不敵中信兄弟吳哲源，無緣拿下自己職棒生涯的第一座獎座，但賴智垣不氣餒，新年的目標寫下「相信」、「突破」，要相信自己以及教練、隊友，並且期盼自己能突破上賽季的成績，最後還是希望可以保持健康，才能順利投完一整個球季。
去年賽季投出聯盟頂尖中繼投手的身手，賴智垣雖然沒有入選今年即將舉行的經典賽名單，但他表示入選國家隊是很多人打棒球的夢想，以前曾入選過三級棒球的國家隊，進入成棒後卻還沒有機會入選，他也將入選國家隊當成目標，期許自己有一天也能穿上台灣隊戰袍為國家效力。