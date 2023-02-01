美國全面打擊！中國半導體陷困境　路透：這4家首當其衝

我是廣告 請繼續往下閱讀
中芯國際
中芯國際是在2000年時，由上海市政府支持創立的，目前已是中國最大半導體製造商，產品包括車用、物聯網與部分智慧手機所需晶片。雖然與台積電的技術與收入仍差距甚遠，但中芯仍曾經被列為台積電的潛在競爭對手。
目前為止，中芯營收大多仍來自過時的45奈米級以上製程，在純晶圓代工產業的全球市占率依舊只有個位數，且銷售額與研發支出仍遠低於台積電。台積電是全球市值最高晶片製造商，並擁有蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）等大客戶。
不過中芯在2022年震驚整個行業，當時有研究人員發現，中芯在缺乏荷蘭艾司摩爾（ASML）的專業先進設備下製造出的一款晶片，似乎與台積電的7奈米技術具有相同的品質，但專家們質疑其突破的長期可行性。
由於中芯的關方支持背景以及生產高端晶片的野心，吸引美方注意，並於2020年將它納入「實體清單」（Entity List）黑名單。使得艾司摩爾停止供應至關重要的生產設備極紫外光曝光機（EUV）給中芯，造成其發展企圖大受打擊。
華虹
華虹半導體於1996年成立，是中國第2大半導體製造商，專注於製造成熟節點技術，大部分收入來自55奈米及以上製程。與中芯相比，華虹投入先進製程的資源較少，但它計畫今年進行一場釋股增資，並在中國東部城市江蘇無錫設立一座新的製造廠。
長江存儲
長江存儲是武漢政府及中國國家集成電路產業投資基金支持下於2016年創立，是中國唯一一家打入全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場的業者。在2022年時被列入美國實體清單。
該公司原先在中國晶片業巨擘紫光集團下運作，但在紫光瀕臨破產之際，進行業務重組時被分拆出來。
雖然長江存儲在整體產業的市佔率很小，但專家表示，它已穩步進入中國供應鏈，產品在價格和質量上更具競爭力。它在2022年發表232層堆疊的儲存型快閃記憶體，使其與韓國的三星（Samsung）等大咖對手距離更近，不過專家指出，美國設備出口限令很可能妨礙長江存儲的進一步發展。
長鑫存儲
長鑫存儲是中國唯一一家動態隨機存取記憶體（DRAM）設計與製造主要業者，與NAND產業一樣，長期以來由美國、韓國和台灣的少數傳統公司主導。
長鑫存儲現有一個製造廠，並且正在建2座新廠，目前以19奈米製程生產DRAM，並正進入17奈米製程，不過報導指出，這都屬於落伍技術。
研調機構集邦科技（TrendForce）曾在報告中指出，2022年10月以來，美國施加的設備出口限制帶來的影響，可能影響長鑫存儲擴張計劃。