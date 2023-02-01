亞洲最佳！2022年全球清廉印象指數 新加坡排名第五
新加坡在全球年度清廉印象指數排行榜上，以83分與瑞典並列全球第五，也是唯一連續十年位在排行榜前十名的亞洲經濟體。
國際中心楊雅婷／綜合報導
國際透明組織（Transparency International，簡稱TI）在1月31日公佈2022年廉潔指數，這項名為2022年全球清廉印象指數（Corruption Perception Index，簡稱CPI）的排名中，第一名的國家是丹麥（90分）、芬蘭和紐西蘭共享第二名（87分），挪威以84分排名第四，新加坡和瑞典並列第五（83分），但比去年下跌了一個名次，2021年新加坡以85分排名第四（85分）。台灣獲得68分，與2021年名次持平，排名第25名。
總部設在德國柏林的國際透明組織，依據13組數據資料、專家及商界人士對所調查國家的印象，給予180個國家和地區的「清廉印象指數」排名，該指數介於0分到100分，0分為最腐敗，100分則表示該經濟體非常廉潔。數據顯示，「清廉印象指數」的全球平均分數為43分，已經連續十年沒變，超過六成的國家得分低於50，其中有26個國家跌至歷史新低。
在亞洲方面，香港是排名僅次於新加坡的經濟體，2022年以76分排名第12名，日本則以73分與英國、比利時並列第18，台灣以68分排名第25名，韓國以63分與以色列並列第31。中國與古巴、蒙特內哥羅、聖多美普林西比並列第65。最腐敗的三個國家是南蘇丹、敘利亞以及索馬里，其中索馬里排名第180名，僅獲得12分。