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2023年最容易被詐騙「4生肖」！命理師示警：今年勿做保

▲詐騙集團猖獗、手法不斷翻新，2023年「4生肖」要特別小心、避免上當。（示意圖／pixabay）
▲詐騙集團猖獗、手法不斷翻新，2023年「4生肖」要特別小心、避免上當。（示意圖／pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

詐騙手法與時俱進，國際詐騙集團猖獗不間斷，甚至還跟上時代腳步，不斷翻新工具及手法，造成遭詐金額每年屢創新高。像是近期臉書上興起盜用名人名義，號稱加LINE可免費獲得理財課程，實際上是加詐騙帳號為好友。命理專家楊登嵙表示，世上沒有那麼多暴利從天而降，要自己心念不貪、小心求證，以免一時失察，遭受詐騙，他也點出2023年容易被詐騙的「4生肖」，提醒特別留意當心。

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🟡2023年最易被詐騙生肖前四名

1、屬羊者：小心農曆5、6、9、10月
財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆3月、8月、11月要好好把握。但「白虎」入宮，需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆5月、6月、9月、10月要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

2、屬蛇者：投資買賣需謹慎
今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「天狗」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆3月、7月、12月。雖然正財收入平穩，但還是必須小心理財，節省不必要的開支，否則財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

3、屬兔者：借款恐一去不回
「太歲」入宮，以農曆1月、2月、5月、9月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則容易肉包子打狗，有去無回。

4、屬雞者：易被誣賴、不宜做保
今年犯「歲破」、「大耗」，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，以應付意外之需，有備無患，平時要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，定能順遂渡過沖太歲的年。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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