陳建仁拜會國民黨團　藍委籲普發現金1萬：給全民溫暖

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謝衣鳳首先表示，需優先處理疫後特別條例，國民黨團也有提出超徵稅額全民共享特別條例，上會期朝野黨團對發放現金已有共識，但對行政院提出3800億特別條例預算，其中1400億為空白授權，政府今年總預算2.7兆，增加了3400億，去年12月底又通過2700億前瞻，今年度共增加5500億。
謝衣鳳質疑，政府與行政體系能否消化這麼多預算？是否應等到年底與年終，在全球經濟有特別情況或形勢下，再提出追加減預算與個別預算？她認為，在沒有特殊情況下，先提出1400億空白授權，朝野各黨團都有意見，盼行政院盡速擱置爭議，處理朝野有共識部分，迅速發現金超收稅額全民共享。
賴士葆則指出，3800億疫後條別條例，原預估超徵4500億，因此編每人發6000元，後來是超徵4950億，多了450億，且政府原先就留400億放在口袋中，加起來分給2300萬人，一個人可多4000元，「這樣子就剛好1萬」。賴士葆直言，外界號稱陳建仁是溫暖內閣，「你要不要溫暖一下？給全民溫暖，你來跟蘇院長不一樣，他6000元你1萬。」
費鴻泰則說，陳建仁擔任副總統時曾主持軍公教年改，並且也談過勞保年改，但現在6年過去勞保年改還原地踏步，推算勞保到2028年就會破產，日後1000多萬名勞工權益如何維護？費鴻泰呼籲，3800億特別條例不應有空白授權，同時國民黨團也盼每人發1萬並盡快發放，不是不能而是不為，最晚3月中就能發。
洪孟楷表示，民眾認為台灣治安惡化，88槍事件兇手抓不到，1000、2000萬黑金疑雲不斷，陳建仁身為南部鄉親，應很能理解南部鄉親感受。他呼籲陳建仁，不要掛羊頭賣狗肉，都是中華民國人也是這塊土地共同的鄉親，應在立院開議之際，共同為台灣做事，並期許陳建仁團隊做事優先，而不是政治優先的團隊。
曾銘宗指出，國民黨團有四個立場，一、國民黨不會為反對而反對；二、經濟發展全民共享；三、協助青年改善低薪；四；解決勞保財務問題。曾銘宗也提出四項要求，一、人民為先，造福全民；二、用人唯才，不看顏色；三、施政務實，勿用網軍側翼攻擊；四、溫暖堅韌，落實執行。
最後，陳建仁指出，民進黨很關心經濟問題，疫情期間擴大內需並加強台資、外資回流，回台投資大量增加更推動公共投資，「台灣在疫情期間經濟成長，比世界其他國家來得好。」
陳建仁直言，疫情期間中小企業、中低收入戶及偏鄉地區，確實受到影響較大，比較需要多照顧，「不可能將所有機會給大家均分，不符合社會公益」；因此除每人發6000元，會將剩下的1400億做最好規劃，照顧中小企業、中低收入戶、農漁民及需繳學貸的民眾。他也強調，絕對不是空白授權，而是會提出完整預算案提供審議。
針對低薪問題，陳建仁則說，過去6年台灣基本工資不斷增降，很多人甚至有學貸壓力，必須給這些人更好的照顧，解決低薪問題需要產業升級，基本工資也需像以往一樣繼續成長。陳建仁呼籲國民黨團，支持疫後特別條例及預算案，除照顧全民外也照顧中低收入戶，增進社會安全與福利。他提到，詳細經費為何規劃與設計，會再跟朝野各黨團說明，盼朝野協商時盡速討論，再來討論預算案。