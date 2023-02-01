逾期外國人自行到案「從寬論處」 免收容、繳最低罰鍰
移民署在近期宣布，從今（112）年2月1日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口自行到案。
記者賴正琳／綜合報導
移民署表示，109年COVID-19疫情席捲全世界，國際航班停航或大量減班，導致外來人口滯留我國，從而逾期停（居）留外來人口人數持續攀升。目前，各國疫情漸趨和緩，且國際航班恢復運行，為協助逾期停（居）留外來人口儘速平安返國，移民署今年2月1日起推動「擴大自行到案專案」。
移民署進一步強調，入出國及移民法部分條文修正草案日前已送立法院審查；其中，為防杜外國人逾期滯留我國，針對逾期的罰鍰，從現行2千元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年。呼籲民眾如果有認識在台逾期停（居）留的外來人口，能夠鼓勵當事人把握機會，在加重逾期罰鍰及管制前，趕快出面自行到案。
此外，移民署設置本專案免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，民眾及逾期停（居）留外來人口也可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。