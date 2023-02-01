挑戰同黨立委費鴻泰 徐巧芯：他曾承諾最後一屆交棒給我
國民黨台北市議員徐巧芯今（1）日上午，透過臉書宣布將投入黨內2024立委選戰初選，不過同一選區國民黨已有連任5屆的立委費鴻泰，勢必會引發一波黨內競爭。對此徐巧芯今日上午出面接受媒體訪問時，也透露自己四年前全力支持費鴻泰，而當時費鴻泰來尋求支持時，有透露這可能是他的最後一屆，並表示考量交棒給她，甚至「敬了一杯酒說敬未來的立法委員」。
記者丁上程／台北報導
在臉書上宣布投入黨內立委初選後，徐巧芯也出面接受媒體訪問。被問到與同一選區、同黨現任立委費鴻泰的競合，徐巧芯則表示，費鴻泰在四年前爭取連任立委時，也曾來向他爭取支持，「我當時是全力支持費鴻泰費委員的，他就有告訴我這可能是他的最後一屆了，然後跟我說未來考慮可能交棒給我，然後也跟我敬了一杯酒說敬未來的立法委員。」
徐巧芯說，看來這個「交棒給我」的承諾應該是沒辦法繼續進行下去，但自己也不太介意，因為每個人在每個人生時期看法不一樣，「四年前我全力支持費鴻泰，現在我有我的人生規劃，或許互相尊重一起好好競爭，不要因為初選而撕破臉。」徐巧芯說，未來還是要一起協助國民黨下架民進黨。
徐巧芯也強調，費鴻泰在相關專業領域上仍舊有許多長處與長才，「那我相信費鴻泰委員他是非常有資歷，很有經驗的立委，所以未來如果國民黨能夠取得執政權，在內閣當中或者很多的職位上面，都還有能夠發揮的地方，未來我也會全力來支持他。」