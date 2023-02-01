弱勢新二代新春圍爐曝　孩子「獨家省錢法」引人鼻酸

一年一度的新春佳節，是家人們歡聚一堂的大日子，豐盛美食、祝福紅包，是每個孩子最期待的環節，他們臉上的笑容是那一刻最亮的光。但是，卻不是每個人都那麼幸運，在台灣的某個角落，有一群孩子，也同樣期盼著這份溫暖。財團法人台北市賽珍珠基金會長期致力服務經濟弱勢新二代及其家庭，為了讓所扶助家庭能度過一個快樂新年，該會特別舉辦2023「童心協力之經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」，希望向大眾募得善款，替孩子們籌得圍爐餐費、助學紅包及助學服務經費。
記者賴正琳／綜合報導
新春佳節已過，孩子們也開始收起玩樂的心情，準備迎接新學年的到來。除了和一般孩子一樣要面對課業上的壓力外，經濟弱勢新移民家庭子女還得面臨學習經費不足的窘境。一些孩子為了減輕家中的經濟負擔，平常下課後會到學校附近打工賺取生活費，懂事得讓人心疼。但高中是課業最為繁重的一個階段，孩子們要打工的同時還要兼顧學習，確實會有點吃不消，長久下來造成他們壓力過大，影響學習，導致成績下滑。
問到孩子如何自我排解壓力，賽珍珠基金會所扶助的孩子小傑（化名）對社工說，自己最好的舒壓方式就是睡覺，因為睡覺的時候就不會感覺到餓，而且這樣一天就只需吃一餐。對此，小傑媽媽感到非常心疼，但小傑則笑笑地安慰媽媽說這是他獨家的省錢方式，讓媽媽不用擔心。用非常樂觀輕鬆的態度去面對生活的一切，讓人不禁感嘆，孩子在困頓的生活中，必須如此學習長大。
賽珍珠基金會林蒔萱執行長表示，其實孩子們的願望很簡單，只需要三餐溫飽及一個安心學習的環境，這就是他們一整年的新希望。該會呼籲民眾踴躍捐助善款，在新的一年給經濟弱勢新住民子女一份助學紅包，以此鼓勵孩子勤勉向學，讓他們在學習的路上無後顧之憂，活動詳情請洽賽珍珠基金會官網或致電（02）25048088#21潘專員。