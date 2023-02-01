徐巧芯宣布挑戰立委初選 費鴻泰低調回：團結共好才能贏
台北市議員徐巧芯今（1）日在臉書發文，正式宣布角逐國民黨信義．南松山選區立委初選，將挑戰同黨現任資深立委費鴻泰。對此，費鴻泰稍早低調回應，任何人發表任何看法、建議都尊重。他強調，只有團結共好、共同努力，才能贏得2024總統及立委選舉。
記者翁子竣／台北報導
徐巧芯今在臉書發文表示，將正式投入國民黨信義．南松山選區立委初選，與已連任5屆同黨資深立委費鴻泰角逐。徐巧芯稍早受訪透露，費鴻泰在4年前爭取連任立委時，就曾來向她爭取支持，她當時則是全力支持費鴻泰，對方也告知可能是他最後一屆，「然後跟我說未來考慮可能交棒給我。」
對於徐巧芯吹響藍營世代交替號角，費鴻泰稍早受訪表示，立法院今開議有很多民生議題要處理，任何人發表任何看法、建議通通都尊重。費鴻泰說，任何選區選民給予寶貴意見都要聆聽，對國民黨而言，就是要贏下2024總統及立委過半，應團結公好、共同努力，只有團結才能贏得明年選舉，讓台灣免於戰爭，讓人民過好日子。
國民團總召曾銘宗則指出，國民黨是有制度的政黨，屆時黨中央會有提名機制，看誰能夠獲得提名，當然就由他出面參與選舉。曾銘宗強調，他們就依照制度走，不要針對個別委員、議員做相關回應。