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反制韓國！中國祭報復手段　對自韓入境旅客實施落地篩檢

▲中國政府宣布自1日起對自韓國入境的旅客實施落地篩檢（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政府宣布自1日起對自韓國入境的旅客實施落地篩檢（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在韓國政府表示延長針對中國入境旅客的強化防疫措施後，中國政府自今（1日）起，決定對韓國搭機入境旅客時新冠落地核酸檢測，若是驗出陽性立即隔離。有韓媒指出，這是為了報復韓國延長措施而採取的舉動。

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綜合韓媒報導，韓國政府和業內人士上月31日時透露，中國民航局向中韓航線的兩國航空公司發出通知，稱自2月1日起，從韓國搭乘直航航班入境中國的旅客，落地入境後一律須接受核酸檢測。若檢測結果呈現陽性，必須接受居家、居所隔離或住院隔離。韓國駐中大使館也在官網公告，已接獲政府通知。

由於中國在去年12月一改過去清零政策，造成新冠疫情大爆發，多國政府隨即祭出針對中國旅客的入境管制措施，而韓國政府宣布從1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並要求登機前須提供陰性篩檢證明，入境也須接受核酸檢測，並於上月27日宣布中國公民赴韓短期簽證措施至2月28日。

中國政府也在上月10日起，停發韓國公民短期簽證，隔日進一步暫停韓國入境中國旅客「72／144小時過境免簽政策」，如今又宣布對韓國入境中國旅客實施落地採檢，外界認為是以此作為報復韓國的措施。

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