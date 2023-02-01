定位神器《冰友》重磅六大功能超香　助攻冰棒無痛移轉

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為搶收冰棒客群，《冰友》動作相當快，火速推出「匯入冰棒數據」功能，讓冰棒用戶不會成為棄嬰，由《冰友》無縫接軌冰棒數據，同時也是目前唯一已經提供保留冰棒數據的社交定位神器，讓過去在冰棒累積的足跡都可以在《冰友》回血重生。
但要提醒用戶，務必要在2/3冰棒結束服務前至冰棒官方申請數據，取得數據後再到「冰友匯入冰棒數據」表單內填寫，台灣《冰友》團隊才能協助匯入。根據《冰友》台灣官方表示，取得冰棒數據後，正常會需14-21個工作天匯入，如果想加快速度，近期在冰友臉書推出「快速通關」活動，完成指定分享任務即可排進優先處理清單。
📍功能2：定位更加準確
從《冰友》上線以來，很多人都敲碗的「定位」功能也快速登場，且可以明顯感受到定位更新的技術一直在優化和改善，記者實際體驗，系統抓的位置頗為精準。有用戶留言表示：「定位清楚，衛星畫面清晰。」、「介面簡單易上手，目前為止都很順暢。」
📍功能3：即時移動速度
近日又加入了「即時的移動速度」，可以看到好友行進的速度，更能準確的預估抵達時間，免去過長時間的等待，此功能對於好友一起出遊來說，相當便利。
📍功能4：電量、充電狀態
《冰友》加入了即時電量顯示功能，好友的手機電量剩多少一目瞭然，甚至是不是在充電狀態都能知道。有此功能，「手機沒電」可能無法成為不回電、不接電話的藉口了！
📍功能5：停留時間
除了定位持續優化，冰友在地圖上還加入「停留時間」，能顯示好友在該位置停留有多久時間，此一功能也獲網友力推。
📍功能6：台灣在線客服
除了全中文沒有溝通障礙之外，真的必須大推《冰友》的客服，不管是私訊或是粉專回應都能感受到誠意滿點，之前官方接受《NOWnews今日新聞》採訪時也曾透露，MixerBox相當重視用戶體驗，因此不管是工程師、行銷團隊，甚至是公司高層、CEO都會直接上線回覆用戶的提問，且實際觀察留言都相當有誠意，不是罐頭訊息，用戶敲碗許願的功能也能快速上線，大幅提升用戶好感度。
冰友的使用好感度持續增加，有網友留言表示：「開發非常快速的團隊，之前還在觀望要不要從zenly跳過來，但冰友都會好好聽取用戶意見，加入想要的功能，加上可以import zenly 數據，zenly 關掉之後的最好選擇！」官方也搶先劇透，近期還會再增加：個人狀態、隱身模式、貼圖、足跡、What's up、導航等新功能。