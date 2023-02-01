鴻海新春祈福！劉揚偉看景氣仍有挑戰    H2努力可能反轉

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針對今年景氣，劉揚偉表示還是滿有挑戰的，尤其疫情這幾年還有俄烏戰爭等因素，預估Q1與Q2會看到影響，並強調這影響無法避免。至於下半年會不會反轉？他認為大家一起努力「可能會」，但還是需要觀察，大概到Q2才會比較明朗。
外界關注鴻海EV電動車布局，劉揚偉透露今年3、4月會到美國拜訪客戶，不僅僅只是寒暄問暖，也可能會有一些簽約合作，但他強調仍要看產業、疫情與客戶營運狀況。至於去（2022）年5月自Lordstown手中收購的美國俄亥俄州電動車工廠，他會去看看狀況，另外威斯康辛州廠也有一些計畫，到時候會再對外說明。
外媒持續關注鴻海海外布局，之前傳出將加大對墨西哥的投資，為此，劉揚偉表示原本墨西哥廠就有一些ICT的投資，本來就是很重要的生產基地，不過集團也在近兩年有汽車產業的投資，會慢慢陸續開花結果，強調差不多快成形了。
至於會不會在歐洲投資設廠？劉揚偉回應歐洲有幾個ICT生產點，但要不要設廠還是要看各國的氛圍、以及各國對EV上的策略，但他透露目前相關車用零組件已經進行中「會快一點」，但整車部分會慢一些。他也透露今年鴻海科技日不僅會展出新開發的車型，也會邀請重要客戶一起參展。
另外，中國大陸鄭州廠事件過年前引發關注，劉揚偉表示，其實這次疫情來得快、去得也快，速度比想像中快，但也因為如此，現在有許多「陽過」的員工全力投入生產，因此沒有很大的影響，目前中國所有廠區生產都正常。