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鴻海新春祈福！劉揚偉看景氣仍有挑戰    H2努力可能反轉

▲鴻海今（1）日在土城總部舉行新春開工儀式，針對今年景氣，董事長劉揚偉表示還是滿有挑戰的。（圖／記者許家禎攝）
▲鴻海今（1）日在土城總部舉行新春開工儀式，針對今年景氣，董事長劉揚偉表示還是滿有挑戰的。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

鴻海今（1）日在土城總部舉行新春開工儀式，針對今年景氣，董事長劉揚偉表示還是滿有挑戰的，尤其疫情這幾年，因為國際大環境以及俄烏戰爭等因素，預估Q1與Q2還是會有影響。至於下半年會不會反轉？他認為大家一起努力可能會，但還是需要到Q2才會比較明朗。

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鴻海集團開工儀式今日登場，由董事長劉揚偉主持，集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽、E事業群總經理林忠正也共同參與。另外，上任不久的集團半導體策略長蔣尚義也首度在開工儀式上亮相。
 

▲鴻海集團開工儀式今日登場，由董事長劉揚偉主持。（圖／記者許家禎攝）
▲鴻海集團開工儀式今日登場，由董事長劉揚偉主持。（圖／記者許家禎攝）
針對今年景氣，劉揚偉表示還是滿有挑戰的，尤其疫情這幾年還有俄烏戰爭等因素，預估Q1與Q2會看到影響，並強調這影響無法避免。至於下半年會不會反轉？他認為大家一起努力「可能會」，但還是需要觀察，大概到Q2才會比較明朗。

外界關注鴻海EV電動車布局，劉揚偉透露今年3、4月會到美國拜訪客戶，不僅僅只是寒暄問暖，也可能會有一些簽約合作，但他強調仍要看產業、疫情與客戶營運狀況。至於去（2022）年5月自Lordstown手中收購的美國俄亥俄州電動車工廠，他會去看看狀況，另外威斯康辛州廠也有一些計畫，到時候會再對外說明。

外媒持續關注鴻海海外布局，之前傳出將加大對墨西哥的投資，為此，劉揚偉表示原本墨西哥廠就有一些ICT的投資，本來就是很重要的生產基地，不過集團也在近兩年有汽車產業的投資，會慢慢陸續開花結果，強調差不多快成形了。

至於會不會在歐洲投資設廠？劉揚偉回應歐洲有幾個ICT生產點，但要不要設廠還是要看各國的氛圍、以及各國對EV上的策略，但他透露目前相關車用零組件已經進行中「會快一點」，但整車部分會慢一些。他也透露今年鴻海科技日不僅會展出新開發的車型，也會邀請重要客戶一起參展。

另外，中國大陸鄭州廠事件過年前引發關注，劉揚偉表示，其實這次疫情來得快、去得也快，速度比想像中快，但也因為如此，現在有許多「陽過」的員工全力投入生產，因此沒有很大的影響，目前中國所有廠區生產都正常。

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