下班抬頭看天空！超亮「綠色彗星」路過地球 直擊照美翻
兔年的一開始星空就有如此美麗的景象，被譽為2023年最亮的、週期為5萬年的C/2022 E3彗星（ZTF）將在今（1）日最靠近地球，該彗星有著「綠色的彗髮，黃色的塵埃尾以及微弱的離子尾」，在夜空中是非常華麗的存在，台北市立天文館研究組技士謝翔宇表示，C/2022 E3彗星（ZTF) 今日距離地球0.28個天文單位（約4188萬公里），亮度約為5等，路徑將會從北斗七星和北極星中間穿越，午夜過後鎖定東北方位，有機會用肉眼看見，但利用雙筒望遠鏡觀測效果更好，有興趣的民眾絕不可錯過。
記者張志浩/綜合報導
回顧C/2022 E3彗星（ZTF），它在2022年3月，由加州理工學院茲偉基即時天文站（ZTF）無意中發現，起初視星等僅有17.3等（數值越小亮度越亮），距離太陽約4.3個天文單位（約6.4億公里），最初僅被認為是小行星，但2022年11月初亮度已達到10等，並在在12月進入業餘天文愛好者的視野內。台南市天文協會名譽理事長周銀王日前也在臉書分享，自己近期上山拍攝C/2022 E3彗星（ZTF），雖然常受雲層和天氣干擾，但仍可以看見C/2022 E3彗星（ZTF）耀眼的身影。
謝翔宇指出，C/2022 E3（ZTF) 彗星在1/12日最靠近太陽（近日點），當時距離太陽約1.1個天文單位（約1.6億公里），也因為距離太陽還有一段距離，因此讓C/2022 E3（ZTF) 彗星躲過太陽引力的破壞，得以讓它繼續靠近地球，來到今日距離地球0.28個天文單位的位置。
此外，C/2022 E3（ZTF) 彗星週期長達5萬年，也就是人這輩子只能觀賞一次，且目前並無其它彗星通過地球的趨勢，推估是2023年已知最亮的彗星，上一次有如此受矚目的彗星，已經要追溯到2022年初的C/2021 A1彗星，而由於出現方位和時間，C/2022 E3（ZTF) 彗星將是北半球相當適合觀察的天象，今晚台北市立天文館也將在YouTube開啟特別直播，帶民眾認識這顆2023最矚目的彗星。