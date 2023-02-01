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壽司郎8款「40元均一價」　必吃「2貫鮪魚」還有酪梨鮮蝦

▲開工遇補班不憂鬱，壽司郎祭出「小銅板大滿足」，8款菜色只要「銅板40元」均一價！必吃「2貫鮪魚」還有炫風回歸的人氣「酪梨鮮蝦」，一篇掌握CP值爆表的所有豪華菜色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開工遇補班不憂鬱，壽司郎祭出「小銅板大滿足」，8款菜色只要「銅板40元」均一價！必吃「2貫鮪魚」還有炫風回歸的人氣「酪梨鮮蝦」，一篇掌握CP值爆表的所有豪華菜色。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

開工上班又遇到周六補班還在憂鬱嗎？壽司郎放大絕祭出「小銅板大滿足」超值美味，大方推出8款菜色只要「銅板40元」均一價！必吃的「2貫鮪魚」有赤身及炙烤半生2種可以選，還有炫風回歸的人氣「酪梨鮮蝦」、少見的「花枝條鱈魚子」、初登場的「梅肉炙烤鯡魚」，以及「靜岡縣產生魩仔魚軍艦」、「錵魚天婦羅」通通都是2貫40元小確幸大滿足！一篇掌握CP值爆表的所有豪華菜色。

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壽司郎「小銅板大滿足」活動，即日起至2/19(日)，連續19天爽吃8款菜色「銅板40元」均一價。最推薦的莫過於肉質細緻、滑順鮮甜的「長鰭鮪魚赤身」，還有將長鰭鮪魚表面燒炙後，以生七味及壽司郎獨門醬汁醃製的「炙烤半生生七味長鰭鮪」，2款鮪魚都是2貫40元的划算價格；還有炫風回歸的人氣「酪梨鮮蝦」也是必吃！由日本壽司郎首創，在台灣也大受粉絲歡迎，快趁2貫40元的優惠價格豪邁入口吧。

其他「2貫40元」的壽司菜單，更有少見的Q彈花枝點綴鱈魚子、再搭配紫蘇葉的「花枝條鱈魚子」，以及搭配濃厚卵黃醬油的「靜岡縣產生魩仔魚軍艦」，肉質緊緻鮮甜的「錵魚天婦羅」；還有壽司郎初登場的「梅肉炙烤鯡魚」，以特殊烹製方法讓挪威鯡魚連細骨也能爽快吃下肚，搭配紀州產南高梅特製的梅肉醬，以酸味引出鯡魚的鮮甜，都是不容錯過的美味。另外也有一口吃不下的「炙燒厚切培根」，也來回饋大家。

呼應日本傳統節日2/3節分，只要朝向「惠方」，不分切、一口氣吃完「惠方卷」，就能祈求整年的好運和福氣。「惠方」指的是幸運之神「歲德神」的所在方位，每年都會變動；2023年的惠方為南南東方位。壽司郎也應景於2/3(五)當天一日限定推出，包有鮪魚、鮭魚、玉子、上等星鰻、鮭魚卵等澎派好料的「海鮮惠方卷」，期許粉絲們都能心想事成，順風又順水。

另外，HAMA壽司（はま寿司）則推出「春節蟹鮪肉祭」，即日起至2/8期間限定，爽吃大紅松葉蟹、紅松葉蟹鉗軍艦，還有海膽炙燒特選黑鮪魚大腹、特選黑鮪魚大腹、滿滿鱒魚卵軍艦等豪邁菜色，價格從60元至120元，用超值價格大啖新鮮食材。

▲壽司郎「小銅板大滿足」，大方推出8款菜色只要「銅板40元」均一價。還有隱藏版菜單「炸蝦酪梨捲」也是2貫40元。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎「小銅板大滿足」，大方推出8款菜色只要「銅板40元」均一價。還有隱藏版菜單「炸蝦酪梨捲」也是2貫40元。（圖／壽司郎提供）
▲炫風回歸的人氣「酪梨鮮蝦」2貫也是40元，大家快用新台幣下架。（圖／壽司郎提供）
▲炫風回歸的人氣「酪梨鮮蝦」2貫也是40元，大家快用新台幣下架。（圖／壽司郎提供）
▲少見的「花枝條鱈魚子」2貫40元。（圖／壽司郎提供）
▲少見的「花枝條鱈魚子」2貫40元。（圖／壽司郎提供）
▲「梅肉炙烤鯡魚」2貫40元。（圖／壽司郎提供）
▲「梅肉炙烤鯡魚」2貫40元。（圖／壽司郎提供）
▲HAMA壽司（はま寿司）現正熱烈推出「春節蟹鮪肉祭」。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司FB）
▲HAMA壽司（はま寿司）現正熱烈推出「春節蟹鮪肉祭」。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司FB）

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