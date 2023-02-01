台灣燈會試營運先逛！「四大燈區」開放　遊玩攻略一次收

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活動時間：週一至週四 : 14:00 - 22:00（亮燈17:00 - 22:00）；週五至週日 : 10:00 - 22:00 （亮燈17:00 - 22:00）。
【四大主題燈區，試營運點燈】
光展區：位於東區商圈，帶領台北走向潮流尖端的場域。用光打開這座城市，每件作品如同希望之光坐落在商圈巷弄間，融入我們的生活空間、點亮這座城市如同照亮這座城市舞台。
源展區：位於松山文創園區。累積超過百年歷史的台北，擁抱來自各地的多元文化，源展區在這個具有歷史意義伴隨多元創意的場域，讓作品帶領我們感受台北的多元共融。
未來展區：位於信義商圈、四四南村。此區讓作品帶領我們感受台北的潮流文化、數位科技、永續未來，更讓建築本身成為作品，未來展區帶給我們此刻最亮眼的台北。
十二行政燈區：臺北市十二個行政區以在地特色規劃「十二行政燈區」，並結合在地民間宗教、企業及學校團體共同參與創作，讓參訪的遊客除了欣賞主展燈區外，也可走進十二行政區，使整個台北市都是台灣燈會。
【試營運未開放，別白跑！】
中央展區：中央展區包含一主燈、三副燈、六大燈區，主燈座落於國父紀念館，中央展區包含國父紀念館及北市府廣場（南、北兩區）。國父紀念館還將整座建築打造為「最經典的燈」，精彩、璀璨的作品融入創新燈會。
企業響應燈區：「台北寒舍艾美酒店×Intrude」、「樂高送玩迎兔年」、「陶朱隱園」、「佛光山燈區—五色鹿」、「新光三越兔年燈展-HUG YOU光環」、「國泰奇妙太空探索之旅」、「光鑰未來—全聯25」、「璀璨台新」、「嗨」。試營運是否開放，按造各企業規劃，舉例來說「光鑰未來—全聯25」的光影迷宮，2/5（元宵節）才正式登場，採限量預約入場制，已開放上網預約。
【試營運期間節目表】
2/4（六）：主舞台17:05開始，陸續有「祭戰神─Malataw」原住民舞蹈、「獅舞鬧元宵」醒獅表演；「紫氣東來」舞蹈表演；「迷靈之戀-火之舞」舞蹈表演、「舞神將」音樂劇團演出。
光源舞台：試營運期間及開幕日（2/1-2/5，每日5場）17:30／18:30／19:30／20:30／21:30。
多元舞台：平日（週一至週四，每日4場）15:00 / 17:00／19:00／21:00；假日（週五至週日，每日5場）13:00／15:00／17:00／19:00／21:00。
未來舞台：每日4場18:00／19:00／20:00／21:00。周邊場域（香堤大道南北段）街頭藝人演出時段18:30／19:30／20:30／21:30。
【交通管制】
（1/9）0時開始至（2/23）24時為止，新仁愛路（市府-1號道路）封閉。
（2/4）17時至（2/5）23時為止，市府路（松高-松壽）封閉。
（2/1）17時至（2/19）23時為止，忠孝東路（光復-逸仙）南側、逸仙路（忠孝-仁愛）西側、仁愛路（逸仙-光復）北側機車格禁止停車。
（2/4）17時至23時，以及（2/5）9時至23時松智路（松高-松壽）；（2/4）9時至（2/5）23時市府路（松高-松壽）汽機車格禁止停車。