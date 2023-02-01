無尊遺憾錯失「交往女神」機會　他喊：快和阿喜分手

中天綜合台《同學來了》明（2）日晚9點播出「美女的身邊都有一個野獸，不說你不知道他們是閨密」，其中近年剛認愛的阿喜的無尊，竟直接在節目中，誇讚自己女神好友杜妍很貼心，「我剛出道時非常沒自信，永遠一個人默默縮在角落，杜妍就常來關心我，看到她就覺得暖暖的。」無尊甚至坦承曾暗戀過杜妍，但因自卑心作祟，不敢開口告白，「因為她真的長得很漂亮，我覺得她是高高在上的，我就覺得我長這樣，她怎麼可能會喜歡我。」此話一出，杜妍立馬回應：「你又沒嘗試！」還說：「他的長相是我以前會喜歡的男生類型。」無尊一聽語帶遺憾：「難怪她那時候有對我主動，她很喜歡拍我牙齦的照片。」
記者侯家瑜/綜合報導
而杜妍也很感謝無尊無微不至的照顧，還說要以請吃飯10次作為答謝，「他不是一個善於表達的人，都是用行動在照顧大家，我知道他朋友沒有很多，大家要約他，他都會裝忙約不出來，可是我約他，他基本上都會到，而且到就算了，他每次都會買全桌的單，讓我很不好意思，因為他只認識我，卻把我朋友也照顧的很好。」但阿Ken認為無尊並不只是想「吃飯」而已，沒想到杜妍也釋出誠意：「那我幫你跟阿喜求婚。」楊皓如一聽連忙阻止：「這對阿喜太殘忍，你真正愛的人，幫你策畫求婚，太諷刺了。」不料阿Ken還趁勢搧風點火：「你趕快和阿喜分手！」
馬力歐和楊皓如交情也不錯，但楊皓如卻覺得2人的好情誼似乎被誤會，「我覺得他老婆有在防著我，因為我覺得馬哥有點越界，他會半夜傳自拍照給我，但收到這種照片就很不舒服。」馬力歐則解釋：「最主要的引爆原因是有天晚上在幫她弄一雙球鞋，我老婆就說有必要這麼晚幫她弄鞋？但我覺得只是順手幫忙一下而已。」楊皓如聽完便懂了：「如果是我老公傳這種照片給別的女生，或者是我老公根本不知道我鞋號，但他記得另個女生的鞋號，這我會生氣。」