中研院與台電簽署減碳及綠能MOU 首推「去碳燃氫」應用
台灣邁向2050淨零排放目標，需要儘速開發穩定、安全的無碳電力來源。中央研究院與台灣電力股份有限公司今（1）日簽署減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄，雙方將在減碳及綠能領域進行技術合作，推動「去碳燃氫」應用，盼加速推動國家零碳電力的進程。
記者李琦瑋／台北報導
中研院院長廖俊智表示，因應2050淨零排放的國家目標，中研院於去年11月發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，具體建議「創造足夠的零碳電力」為我國淨零科技推動策略的重中之重，因此也迅速開展5大創新淨零科技，包含去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽能電池及生質碳匯。本次與台電首要的合作項目即是去碳燃氫發電應用，希望透過研發端連結應用端，加速技術的落地實踐，幫助我國儘速提升零碳電力的占比。
台灣電力公司代理董事長曾文生指出，台電除積極推動再生能源來逐步調整供電結構之外，如何將相對穩定的化石燃料發電去碳化是一大技術研發課題，也是台電要積極面對的挑戰。很高興中研院發展去碳燃氫技術已有初步進展，台電多年來整合電廠系統累積的經驗，是去碳燃氫技術得以落地實用的最佳助力，希望藉由簽署備忘錄，共同努力，讓這個重要的技術項目大幅縮短開發時程。
中研院指出，零碳電力創新科技需要即時投入研發與及時落地實踐，雙方將密集啟動人員交流及技術資訊交換。首先啟動去碳燃氫技術應用於天然氣混氫甚至將來的全氫發電；未來也將陸續在地熱發電、海洋能發電等綠能技術，進行交流與分享。中央研究院盼與台電攜手合作，加速推動國家零碳電力的研發，促成台灣早日實現淨零碳排的目標。