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共享機車品牌獲增資！挾核心技術進軍海外

▲Wemo完成加碼增資數百萬美元助攻，以此展開拓展東南亞市場的初期工作。圖為CEO劉于遜(左)、創辦人暨副董事長吳昕霈(右)。（圖／業者提供）
▲Wemo完成加碼增資數百萬美元助攻，以此展開拓展東南亞市場的初期工作。圖為CEO劉于遜(左)、創辦人暨副董事長吳昕霈(右)。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2020年初疫情趨峻以來全球經濟市場受到衝擊，亞洲智慧共享運具品牌WeMo Scooter今（1）日憑表示，在疫情下，迅速針對消費者需求調整產品與盈利模式，在後疫情時代擴張用戶族群及數量、營收反彈成長。此外，WeMo Smart Mobility團隊擁有三大優勢與核心智慧車聯網技術，既有投資人AppWorks看好其團隊具備跨域、跨運具營運能量，可望進軍商機龐大的東南亞智慧運輸市場，於2023年開春完成加碼增資數百萬美元助攻，以此展開拓展東南亞市場的初期工作，並啟動更多國際合作並募集海外資源挹注。

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WeMo Scooter在短期內針對消費者需求調整產品與消費模式，2022年底用戶數成長驚人，其活躍使用率更是提升逾10%，不管是新舊用戶黏著度正不斷地升高，顯示疫情後大眾的移動習慣已產生改變。此外，因應消費者及企業端跨域、跨運具需求，WeMo Smart Mobility 團隊在 2022 年第三季推出子品牌「WeMo RenTour」，是台灣首個結合手機APP 租賃，整合橫跨汽車、機車及電動自行車等多元運具與不同租賃品牌的服務。

團隊觀察到市場對共享運具的需求與使用習慣改變，於 2022 年第四季推出全台首創共享機車訂閱制「WeMo PASS」，消費者不再受限過往訂閱的趟次與時數限制所綑綁，訂閱數在首月即獲得佳績，超越預估並翻倍成長。WeMo Scooter 在 2022 年整體營收相較去年以雙位數百分比成長，並回到疫情前水準，可望在未來三至五年再以倍數成長躍進。

WeMo Smart Mobility 團隊三大優勢及核心技術對齊市場剛需及趨勢，既有投資人 AppWorks 看準團隊應變效率與跨域、跨運具適性，加碼增資助攻海外。

在經歷3年疫情的衝擊後，產業界開始面對 2023 年全新的政經局勢。國際貨幣基金(IMF) 預期 2023 年全球將面臨嚴峻挑戰，美國、歐洲及中國三大經濟體將持續呈現衰退，將導致至少1/3 其他國家陷入景氣衰退。 AppWorks 董事長暨合夥人林之晨指出，近幾年大家都感受到氣候變遷與劇烈氣象，對生活帶來的衝擊，認知到實現淨零碳排的必要，其中，加速共享、綠色運輸的發展，至為關鍵。因此，AppWorks 長期支持 WeMo Smart Mobility，期望加速其在台拓展與區域化的腳步。過去三年，在疫情反覆衝擊的營運環境下，WeMo經營團隊展現出驚人的韌性與執行力，不僅在產品與服務上能持續創新，提供用戶更多選擇、更好體驗，在WeMo PASS助攻下，財務表現更是屢創新高。AppWorks相信，進入後疫情階段，經過淬鍊的WeMo團隊，結合自身的經驗與優勢，必定能在大東南亞舞台寫下美好的新篇章。

WeMo執行長劉于遜表示，身為台灣綠色共享運具先驅，過去 7 年以來在台灣本土深耕獲得許多寶貴經驗，也累積成熟能量發展各種盈利模式，並隨時保持敏捷滾動式調整策略與腳步，在最壞也是最好的時代從台灣出發，期盼能在海外市場取得更多國際合作與資源挹注。

全球及亞太智慧運輸市場需求激增，依據kbvresearch調查，全球智慧運輸市場正以8.7％複合成長率擴張，將在2023年達571.95億美元的市場規模。越南、菲律賓、泰國、新加坡、印尼、印度等亞太多國皆有重大交通建設工程。WeMo副董事長暨創辦人吳昕霈強調，綠能永續發展亦是全球焦點趨勢，也是WeMo營運發展核心之一，WeMo在持續穩健成長之下，將挾三大優勢跨海強攻，並在AppWorks加碼增資助攻之下，目標在數位經濟時代以跨國界、跨運具之強大策略武器打開所有可能，建立亞太智慧運輸永續生態圈。

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