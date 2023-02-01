共享機車品牌獲增資！挾核心技術進軍海外

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團隊觀察到市場對共享運具的需求與使用習慣改變，於 2022 年第四季推出全台首創共享機車訂閱制「WeMo PASS」，消費者不再受限過往訂閱的趟次與時數限制所綑綁，訂閱數在首月即獲得佳績，超越預估並翻倍成長。WeMo Scooter 在 2022 年整體營收相較去年以雙位數百分比成長，並回到疫情前水準，可望在未來三至五年再以倍數成長躍進。
WeMo Smart Mobility 團隊三大優勢及核心技術對齊市場剛需及趨勢，既有投資人 AppWorks 看準團隊應變效率與跨域、跨運具適性，加碼增資助攻海外。
在經歷3年疫情的衝擊後，產業界開始面對 2023 年全新的政經局勢。國際貨幣基金(IMF) 預期 2023 年全球將面臨嚴峻挑戰，美國、歐洲及中國三大經濟體將持續呈現衰退，將導致至少1/3 其他國家陷入景氣衰退。 AppWorks 董事長暨合夥人林之晨指出，近幾年大家都感受到氣候變遷與劇烈氣象，對生活帶來的衝擊，認知到實現淨零碳排的必要，其中，加速共享、綠色運輸的發展，至為關鍵。因此，AppWorks 長期支持 WeMo Smart Mobility，期望加速其在台拓展與區域化的腳步。過去三年，在疫情反覆衝擊的營運環境下，WeMo經營團隊展現出驚人的韌性與執行力，不僅在產品與服務上能持續創新，提供用戶更多選擇、更好體驗，在WeMo PASS助攻下，財務表現更是屢創新高。AppWorks相信，進入後疫情階段，經過淬鍊的WeMo團隊，結合自身的經驗與優勢，必定能在大東南亞舞台寫下美好的新篇章。
WeMo執行長劉于遜表示，身為台灣綠色共享運具先驅，過去 7 年以來在台灣本土深耕獲得許多寶貴經驗，也累積成熟能量發展各種盈利模式，並隨時保持敏捷滾動式調整策略與腳步，在最壞也是最好的時代從台灣出發，期盼能在海外市場取得更多國際合作與資源挹注。
全球及亞太智慧運輸市場需求激增，依據kbvresearch調查，全球智慧運輸市場正以8.7％複合成長率擴張，將在2023年達571.95億美元的市場規模。越南、菲律賓、泰國、新加坡、印尼、印度等亞太多國皆有重大交通建設工程。WeMo副董事長暨創辦人吳昕霈強調，綠能永續發展亦是全球焦點趨勢，也是WeMo營運發展核心之一，WeMo在持續穩健成長之下，將挾三大優勢跨海強攻，並在AppWorks加碼增資助攻之下，目標在數位經濟時代以跨國界、跨運具之強大策略武器打開所有可能，建立亞太智慧運輸永續生態圈。