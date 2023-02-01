蘇貞昌忍10天才開刀 蘇巧慧曝：吃藥不夠還打止痛針
蘇貞昌昨日正式卸任行政院長一職，今（1）日上午於臉書表示，自已大年初一發紅包慰勉值班同仁，走太快傷到腰，這幾天忍著痛楚直到閣揆交接後，才到醫院進行手術。女兒蘇巧慧受訪說，身為家人當然知道院長身體不舒服，這幾天吃止痛藥不夠還要打止痛針，就連總統聞訊入院都嚇了一跳，目前手術已順利完成，預計在下午出院，感謝大家關心。
記者陳威叡／台北報導
蘇巧慧受訪說，感謝大家的關心，院長椎間盤突出，昨日閣揆交接之後便入住榮總，經過醫療團隊整治後已康復，下午就可以出院，復原情況一切良好。
媒體追問院長忍了10天的痛楚，蘇巧慧說，這個病症很多人都有過，會非常痛，院長這幾天吃止痛藥不夠，要還要打止痛針，但相信大家都看不出來，不管總辭或是交接過程，院長依舊是「衝衝衝」很有精神的狀態，就連總統聽聞入院都嚇了一跳。而如今院長公務順利完成，也能持續保持健康，非常感謝大家。
蘇巧慧也說，身為家人當然知道院長身體不適，院長也是人，在家坐著都會痛，但依然是敬忠職守，把自己的工作做好，相信也會樣同樣的態度跟精神，為台灣所有事物努力。
提及總統蔡英文也特別前往探視，蘇巧慧說，兩人依然如往常般談天說地，也有就國政互相交換意見，總統待了快一個小時，也特別要院長好好保重，未來還有很多事情要請教。