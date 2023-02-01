富邦好市多聯名卡上市　最高3%回饋、新戶送500元好多金

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台灣好市多總經理趙建華表示，選擇北富銀作為新聯名卡發行夥伴，除了肯定北富銀卓越的經營水準及服務品質，更看重北富銀在永續發展及社會共融上的投入及創新作為。富邦集團經營觸角涵蓋金融、電信、不動產、媒體、文創、健康管理及公益等多重領域，為台灣產品線最完整、資源最豐富的金融集團，日後可望在北富銀的創新整合下，提供Costco會員全方位的服務體驗，因此，這次合作將以10年為基礎，雙方同心協力發展創新服務，優化會員權益，穩步朝長遠的夥伴關係積極邁進。
在卡片權益部分，富邦Costco聯名卡也大幅度權益升級。首先，Costco賣場消費回饋將從過去的1%躍升為2%無上限，小至牛奶、衛生紙等日用品，大到3C家電、名車等高價位商品，一律享有2%無上限回饋，讓不少會員大呼誠意十足。而近年受疫情影響，線上購物的使用率持續攀升，富邦Costco聯名卡也與時俱進，將Costco線上購物權益從1%回饋調高到3%回饋無上限，滿足卡友全方位購物需求。至於Costco自助加油回饋，雖然與過去相同皆為3%回饋，但北富銀也貼心把每月加碼回饋上限拉高至兩倍，用加倍回饋為卡友帶來加倍喜悅。
不只Costco通路享回饋，富邦Costco聯名卡卡友還享有豐富多元的店外優惠。其中，店外一般消費從過去的0.5%提高為1%回饋無上限，如繳交保費則享0.5%回饋；精選通路也月月好康不斷，包括搭乘高鐵享最高12%回饋、指定餐飲以悠遊卡支付享最高10%回饋，同時到指定旅行社、航空公司、運動用品、藥局、藥妝或影音平台消費最高享5%回饋。
新卡上市，也少不了新卡滿額禮，卡友在活動期間內首次申辦富邦Costco聯名卡並消費滿額，可享500元好多金回饋；如果在申辦富邦Costco聯名卡時，同步申辦自動扣繳Costco續期會員年費，首次續會費扣繳成功還可享500元折抵。好多金是富邦Costco聯名卡專屬回饋機制，所有回饋都會換算成好多金，1元好多金等同現金1元，可折抵店內刷卡消費或Costco會員年費。
富邦Costco聯名卡也將發行世界卡、鈦商卡及鈦金卡3種卡別，全卡種均支持相片會員聯名卡及附加悠遊卡功能，並享有機場接送、機場外圍停車及各種飯店美饌折扣。世界卡主打高消費商務族群，額外提供機場貴賓室、高額旅平險等飛航權益；鈦商卡及鈦金卡則可憑Costco會員身分免信用卡年費。依客群需求打造專屬優惠，透過精緻化的分眾經營策略，為卡友創造更愉悅美好的服務體驗。