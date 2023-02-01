死亡+48！40多歲女確診7天後在家昏迷　急性心肌梗塞不治

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指揮中心統計，截至目前國內累計21,710,526例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,139,449例排除)，其中9,569,611例確診，分別為48,823例境外移入、9,520,734例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,356例COVID-19死亡病例，其中16,335例本土，個案居住縣市分布為新北市3,165例、臺北市1,774例、臺中市1,745例、高雄市1,627例、臺南市1,224例、桃園市1,212例、彰化縣1,062例、屏東縣645例、雲林縣532例、南投縣524例、苗栗縣458例、嘉義縣427例、宜蘭縣335例、基隆市326例、新竹縣274例、嘉義市273例、花蓮縣270例、臺東縣199例、新竹市183例、澎湖縣42例、金門縣38例；另21例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。