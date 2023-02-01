2024如何助選柯文哲？蔡壁如：不回黨、不進總統辦公室
民眾黨前立委蔡壁如在去年九合一選戰結束，經過一段沉潛後於農曆年後再出發。今（1）日接受廣播節目《新聞不芹菜》專訪，被問到與民眾黨主席柯文哲之間，互動關係是否出現嫌隙？蔡壁如則透露自己今天上午才跟柯文哲討論選戰相關事宜，並透露自己不會回歸黨中央，也不會加入柯文哲的總統競選辦公室，會用比較不一樣的方式協助柯文哲以及民眾黨的2024選戰。
記者丁上程／台北報導
主持人黃光芹針對媒體報導「柯蔡失和爭吵」的議題詢問蔡壁如，蔡壁如則表示雙方並無發生爭吵，且互動共識十幾二十年，早就已經有了默契。蔡壁如也主動破除「失和」的說法，並表示自己在今天上午才和柯文哲討論2024大選相關議題。
黃光芹則追問兩人談了什麼？蔡壁如則表示，自己有向柯文哲建議，如果真的要參選總統到底，就應該要確切地讓支持者與外界感受到，而不能只是說「我不參選才是新聞」這種話帶過。蔡壁如也透露，柯文哲也有詢問她在2024選戰中「要做什麼事？」不過自己並不打算回到民眾黨中央，也不會進駐總統競選辦公室。
「幫助柯文哲競選總統可以有很多種方法，不一定要回到黨中央或是進到競選辦公室。」蔡壁如直言，她認為現階段區分黨中央與競選辦公室，有種多頭馬車的感覺，「我會用不同的方式幫助柯文哲，請大家再給我一點時間，之後就會揭曉。」