台南議長選舉涉賄！民進黨中評會將調查 邱莉莉恐被停權
去年台南市正副議長選舉涉及賄選案，包含民進黨籍正副議長邱莉莉、林志展2人陷入爭議，引發全國關注；民進黨今（1）日召開中執會，為副總統接任黨主席後首次，會中討論「台南市正副議長選舉爭議處理案」，最終無異議通過建請將邱、林移送中評會調查，並建請停權。中評會主委賴瑞隆受訪表示，下周會盡速召開中評會，邀請2人說明，賴清德的意志相當清楚，「黨紀會走在司法更前面」。
記者黃宣尹／台北報導
去年12月25日台南市正副議長選舉涉及賄選，包含民進黨籍正副議長邱莉莉、林志展2人獲交保，持續陷入爭議；民進黨中執會今日討論「台南市正副議長選舉爭議處理案」，會中無異議通過，為維護民進黨聲譽，符合人民對民進黨期待，移送中評會調查，並建議中評會予以停權處分，待司法調持結果後再行處置。
賴瑞隆於中執會後受訪表示，今日中執會通過將兩人送中評會調查，並建議作出停權處分，中執會也無異議通過，中評會會盡快開會做出相關處分。
賴瑞隆也表示，說依程序來說，將會邀請邱莉莉、林志展2人說明，說明後中評會會盡快做出相關處分，回應人民期待，以及中執會的要求。
至於若停權可能的時間，賴瑞隆表示，屆時會依照中評會委員的討論，但如果以目前中執會的期待來看，是更明快、更重於司法，希望讓人民感受到，民進黨是將司法當成最低標準，「黨紀會走在司法更前面」。
至於中評會舉行的時間，賴瑞隆表示，預計下禮拜會儘速開會，希望迅速回應民眾期待，因為賴清德跟中執委的意志相當清楚。