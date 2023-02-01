樂高花藝咖啡屋6大亮點　情人節必拍花牆！花束蛋糕好萌

我是廣告 請繼續往下閱讀
側面入口一進門，就能看到整片浪漫花牆，仔細看是略為沈穩的莫蘭迪色調，原來是wave flower浪花花藝選用樂高Botanical Collection花藝系列，最新「10314乾燥花」搭配乾燥花花藝，打造出百花齊綻、幾可亂真的IG熱搜打卡浪漫花牆景點。取對角度還可以把店內一組樂高認證大師黃彥智，所設計的高腳盆花擺設一起拍進去喔。
💐超Chill！韓系咖啡廳戶外座席 獻上唯美花束
台北信義誠品戶外1樓誕生一座LEGO Botanical Cafe樂高「花」現愛快閃咖啡屋！打造韓系咖啡廳才看得見的超Chill戶外座席，半開放式的並排座位可是時下最流行的coffee shop設計，別忘了捧著浪漫乾燥花LEGO花束，和朋友或情人來張甜蜜合照吧。
💐最潮的試管花瓶牆！桌上的咖啡和蛋糕也是樂高拼砌
LEGO Botanical Cafe樂高「花」現愛快閃咖啡屋內，有一整面以最新「10313野花花束」所打造的最潮試管花瓶牆，一定要襯著時髦牆面拍下愜意喝咖啡的模樣，更別忘了桌上樂高拼砌的超可愛咖啡和蛋糕，拿起來啜飲或假吃也超萌。
💐馬賽克鑲嵌藝術！樂高大師黃彥智打造新品樂高畫
咖啡屋內不只邀請樂高認證大師黃彥智，設計多款樂高花藝擺設，並運用LEGO DOTS顆粒以平面繪畫概念，創作出有如馬賽克鑲嵌藝術的兩幅新品樂高畫，為快閃咖啡屋增添滿滿花藝景象。
💐樂高花藝窗！集結歷代Botanical Collection花藝系列
咖啡屋內一處旋轉玻璃窗，陳列著「10289天堂鳥」、「10281盆栽」、「10280花束」、「10309多肉植物」、「10311蘭花」等歷代Botanical Collection花藝系列。最新的「10313野花花束」包含威爾士罌粟、牛歐芹革葉蕨、非洲雛菊等10款花種，部分花瓣還能自由縮放擺動；而靈感來自秋季色彩鮮豔花朵的「10314乾燥花擺設」，還能懸掛在牆上作為花藝壁飾。別忘了搭配透明玻璃屋陽光揮灑的光澤倒影，拍下繁花簇擁的美照吧。
💐幸福盪鞦韆拍立得！完成任務送樂高
於樂高「花」現愛咖啡屋快閃活動期間，完成「你我愛在一砌」拼砌愛的宣言活動指定任務，並拍照打卡分享，即可至隔壁樂高 X 浪花花藝以「10313野花花束」攜手打造的幸福盪鞦韆花牆，獲得獨一無二的浪漫拍立得紀念照一枚。
樂高更邀請戚心偉、侯彥仰、詹政峰、戴樂高多位達人，運用樂高花藝系列創作具備獨有風格的樂高花藝創作藏在信義區各百貨，並推出「“花”現樂高」尋花活動，於活動期間至快閃屋索取樂高尋花地圖，造訪遠東信義A13(樂高授權專賣店)、信義誠品(5F手扶梯口)、新光三越A8館(4F手扶梯口)，尋找樂高達人花藝創作作品，完成尋花活動蓋章即可獲得限量贈禮；上傳任務完成地圖照片至樂高粉絲專頁指定貼文留言，還有機會再抽樂高達人限量花禮。
樂高「花」現愛咖啡屋 快閃活動資訊
時間：2/1 15:30-22:00／2/2～2/14 平日&假日 11:00-22:00
地點：信義誠品1F（台北市信義區松高路11號）