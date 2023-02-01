川普3戰白宮　募款起步不甚理想

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今天提交給聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的文件顯示，川普的募款活動也有點欲振乏力，導致他的選戰資金遠遠少於「拯救美國」（Save America）在2022年初結餘的1億多美元。
川普2021年1月卸任後募款能力依舊驚人，他定期舉辦集會，在集會上重複宣揚他的錯誤主張，也就是他敗給民主黨籍的拜登，是因為選舉舞弊。
但作為他主要募款機構的「拯救美國」組織登記是為其他競選活動提供資金，而非川普自己的選戰。若他試圖為自己的競選活動動用「拯救美國」資金，會產生法律問題。
去年「拯救美國」把約莫6000萬美元，轉移至預料會支持川普總統競選的「超級政治行動委員會」（Super PAC）。無黨派的「競選活動法律中心」（Campaign Legal Center）已要求選舉主管機關調查「拯救美國」的資金轉移。
「拯救美國」今天的財務揭露顯示，該組織在2022年最後幾週光律師費支出就超過300萬美元。
川普官方的競選委員會向選舉主管機關揭露，去年11月15日至12月31日間募得380萬美元，年底結餘為300萬美元。
大部分款項是透過「川普拯救美國聯合募款委員會」（Trump Save America Joint Fundraising Committee）募得，該委員會年底結餘380萬美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120201