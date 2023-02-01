影／拜訪外國朋友要帶什麼伴手禮？台灣網紅列清單

隨著疫情趨緩，國人都帶著興奮的心情計畫出國行程，順便拜訪因為疫情而無法相見的他國友人。不過除了鳳梨酥、老婆餅等等傳統糕點，台灣有什麼值得送人的伴手禮呢？越南強尼剛好在準備從台灣回越南工作前，購買了大量的台灣特有物品，要分享給越南好友們。
記者賴正琳／綜合報導
其實對外國人來說，台灣習以為常的日用品，有可能就是最酷的禮物，因為只有在台灣買比較便宜，或是別的地方買不到。越南強尼精挑細選了台灣的面膜、零食和日用品，希望分享給想送禮物給越南朋友或外國人的台灣網友。
首先強尼選了牛肉泡麵，因為相較於其他國家，牛肉麵是特殊的口味。再來是適合打牌聊天時吃的小零嘴，或者是古早味零食如仙楂糖。另外，台灣的美白面膜和保養用品，其實亞洲的朋友們也相當有興趣，而且台灣的價格比較便宜，所以外國朋友們也喜歡來台灣購買。如果你也在煩惱要帶什麼伴手禮給朋友，或是你心儀對象是越南人，完全可以參考強尼的禮物清單！
越南強尼畢業於國立台北大學，在越南已7年，正在享受外派生活。深耕越南多年，目前正在做越南胡志明市、河內等各處的旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享。如果對他的影片有興趣，可前往他的頻道觀賞更多外派人生相關影片。
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